Unikátní fotografie vítání Františka Josefa I. ležela v Ústí pod mostem. Nyní ji vystavují v muzeu

‚Máma neplakala, jinak bych do vlaku nenastoupil.‘ Přečtěte si příběhy z transportů s židovskými dětmi

Asafovi bylo jedenáct let, jeho bratr Ruben byl starší. Oba před 80 lety nasedli do záchranného vlaku s židovskými dětmi, který mířil z Československa do Anglie. Odjet museli, aby si zachránili život.