Před 50 lety deset mladých lidí uneslo v Mariánských Lázních letadlo a uprchlo do západního Německa

Pro deset mladých lidí to měl být způsob, jak se dostat z totalitního Československa – na svobodu si ale i tak museli ještě počkat. Přesně před padesáti lety 8. června 1972 unesla skupina letadlo z Mariánských Lázní do západního Německa, pilot přitom přišel o život. Němci únosce zatkli. Událost zneužila komunistická propaganda – a příběh vyzněl jinak, než jaká byla realita. Praha 14:56 8. června 2022

Únosu se věnoval i jeden z dílů propagandistického seriálu 30 případů majora Zemana. Hlavního únosce vykreslil jako narkomana. Komunisté událost zneužili k tažení proti undergroundové kultuře.

„Musíme tady úplně oddělit mediální obraz a skutečnost. A ještě pravdu,“ upozornil před časem badatel František Stárek.

„Tady jsou tři roviny. Jedna věc je, co se stalo. Jedna věc je, jak to justice – a nejenom tedy československá, ale i západoněmecká – podala a potom, jak to podala v Československu média. Komunistický režim do toho zakomponoval ještě příběh Plastic People, což byl naprostý nonsens,“ dodává badatel.

Komunisté byli ve zkreslování reality důkladní a využili k tomu i svědky únosu. „V okamžiku, kdy jsem byl zrazený a když mě zalívala krev a byl jsem zezadu škrcený, zahlédl jsem, že jmenovaný drží v ruce pistoli zřejmě ráže 76. Zařval mi do ksichtu, že jakmile se náhlé pohnu, že mě zastřelí. Potom se otočil ke kapitánovi letadla a ve velmi krátkém intervalu došlo k výstřelu.“

Co se vlastně stalo?

Nové poznatky ale tuto výpověď vyvrací. Za výstřel a následnou smrt kapitána zřejmě mohlo přetahování o zbraň. Co přesně se na palubě dělo, ale provází nejasnosti.

Je jisté, že letadlo odstartovalo kolem 16. hodiny, jak tehdy československému rozhlasu potvrdil správce letiště v Mariánských Lázních. „S kapitánem jsem se před nástupem do letounu rozloučil, protože se známe už delší dobu. Popřál jsem mu příjemný a dobrý let. ‚Tak ahoj, ať ti to dobře lítá.‘“

Unesené letadlo přistálo po půl hodině na malém letišti u bavorského města Weiden. Únosci chtěli z ještě popojíždějícího stroje zmizet do lesa, brzy je ale dostihli němečtí policisté. A přestože německá strana nakonec únosce do Československa nevydala, trestům se nevyhnuli.

„Sedm let, dále padly tři šestileté, tři pětileté tresty a holky dostaly čtyři, respektive tři roky,“ připomněl Stárek.

Hlavní iniciátor Lubomír Adamica spáchal ve vazbě sebevraždu. Zbylí únosci letadla se nakonec života ve svobodném státu skutečně dočkali. „Dost jsme toho ztratili, ale na svobodu jsme se dostali a svobodně jsme pak i žili. V tomhle směru jsme něco vyhráli,“ řekl jeden z pachatelů Jarek Dvořák před lety v rozhovoru pro MF Dnes.

Do Československa se únosci směli vrátit až po sametové revoluci díky prezidentské milosti.