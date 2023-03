Važte si toho, co máte, moc vám to přeju, řekla dětem stařenka. Ve 22 letech putovala na šest let do vězení

Žáci z Albrechtic objevili unikátní příběh sedlácké rodiny, která se snažila informovat Západ o násilné kolektivizaci. Tatínek sepsal text, ve kterém popsal vyhrožování, aby vstoupil do JZD. Jeho 22letá dcera Jarmila lístek odvezla strýci do Prahy, který se ho pokusil dostat za hranice. Jarmila dostala šest let ve vězení a tatínek deset let v uranových lágrech. Příběhy 20. století Praha 20:00 11. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářský projekt Příběhy našich sousedů organizuje Post Bellum a Český rozhlas | Zdroj: Post Bellum

Už deset let mají žáci osmých a devátých tříd ZŠ a studenti středních škol možnost zapojit se do rozsáhlého novinářského projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje Post Bellum a Český rozhlas.

Važte si, toho co máte, moc vám to přeju, řekla dětem stařenka. Jako 22letá putovala na šest let do vězení

Jejich úkolem je zdokumentovat jeden konkrétní životní příběh. Výsledkem bývají zdařilé rozhlasové reportáže. Deset z nich zazní v následujících Příbězích 20. století.

Učitelka Anna Kendrová, rodačka ze Sudet, vzpomíná na svoji babičku a dědečka, německé předky, kteří museli po 2. světové válce svoji vlast opustit. Anna se s nimi setkala až v deseti letech, když rodinu pustili na návštěvu do západního Německa.

Sedmdesátiletá Dana Spálenská, bývalá sáňkařka z Jablonce, vypráví žákům o ruské reprezentaci na zimních olympijských hrách v Grenoblu v únoru 1968.

Osmdesátiletý bývalý ředitel hotelové školy František Růžička popisuje potíže s režimem, když přijímal úspěšnější studenty z nekomunistických rodin před těmi z komunistických. Z ředitelského místa byl nakonec vyhozen. Dnes píše knížky o historii Kolínska.

Dojemné vyprávění zpracovali žáci základní školy Albrechtice. Natočili vzpomínky 93leté Jarmily Kovářové.

Za předání obálky s textem popisujícím, jak komunisté tlačí na sedláky ve vesnici, aby vstoupili do JZD, byla obviněna z vyzvědačství a odsouzena ve svých 22 letech na šest let do vězení. Trest si odseděla ve věznici pro ženy v Železiovcích na Slovensku.

Její tatínek putoval ve stejném procesu do uranových lágrů s trestem deseti let vězení. Soudruzi rodinu okradli – zabavili jim rodinný statek a veškerý majetek v něm.

„Važte si toho, co teď máte. Strašně vám to přeju,“ říká na závěr rozklepaným hlasem stařičká paní Kovářová.

