Ikonický klobouk, holicí souprava i šaty. Osobní věci Benešových putují z USA zpět do Česka

Až v americké Atlantě skončily osobní věci Edvarda Beneše a jeho ženy Hany. Teď se vzácná pozůstalost po prezidentovi Československa a první dámě po desetiletích vrací do Česka. Desítky těchto předmětů získalo do svých sbírek Národní muzeum. Jeho ředitel Michal Lukeš je na českém velvyslanectví ve Washingtonu převzal od příbuzných prezidentského páru Benešových - ve starém kufříku s monogramem E. B. Washington 9:10 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Pohlová, prapraneteř manželů Benešových, otevírá tajemnou schránku. Uvnitř je sada nástrojů z kovu a dřeva | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Andrea Pohlová, prapraneteř manželů Benešových, otevírá tajemnou schránku. Uvnitř je sada nástrojů z kovu a dřeva. V duchu televizní soutěže Kufr se můžeme ptát, co to vlastně vidíme.

„Osobní věci prezidenta Edvarda Beneše. Hřeben, věci na holení. Prostě pánské osobní a hygienické věci,“ popisuje Pohlová.

Součástí předávky Národnímu muzeu je i miniexpozice, kde zase pro změnu převládají ozdoby šatníku první dámy.

Součástí předávky Národnímu muzeu je i miniexpozice, kde zase pro změnu převládají ozdoby šatníku první dámy | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Vystavili jsme tady čtyři oděvy po Haně Benešové. Kožich, který byl její velmi oblíbený. Pak společenské šaty, které reprezentují paní Hanu Benešovou jako první dámu. Župan, který ukazuje část jejího soukromí,“ říká o 80 let starých modelech kurátorka módních sbírek Národního muzea Miroslava Burianová.

„Myslím, že nikdo neviděl Hanu Benešovou v županu, možná Edvard Beneš. Protože tahle dáma si velmi zakládala na tom, aby byla opravdu dámou od brzkého rána. A tradiční bulharský kabátek, který dostala zřejmě darem,“ vysvětluje Burianová.

„Vzhledem k tomu, že si těch věcí rodina velmi vážila, tak byly opravdu pietně uchovány dlouhá léta, nikdo je nenosil, proto ten stav je takový, jaký je,“ dodává kurátorka módních sbírek Národního muzea.

Až v americké Atlantě skončily osobní věci Edvarda Beneše a jeho ženy Hany. Teď se vzácná pozůstalost po prezidentovi Československa a první dámě po desetiletích vrací do Česka | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Na druhou stranu, spoustu předmětů po manželech Benešových, jako třeba jídelní servis darovaný Charlesem de Gaullem, rodina stále běžně používá. O to těžší, byť dobrovolné, je pro Andreu Pohlovou loučení s některými kousky.

„Moje maminka vyrůstala s tetou Benešovou. Jmenuje se Hana, po tetě Haně Benešové. A protože Benešovi neměli děti a my jsme byli velice blízcí, tak pro nás tyto věci znamenají hodně. Máme je kolem nás každý den, žijeme v tom,“ svěřuje se Pohlová.

„Dodnes je používáme, třeba když jsou moji kluci nemocní, tak používám kapesníčky pana prezidenta, abych jim dala na čelíčko trochu studené vody. Kvalitní, opravdu kvalitní kapesníčky. Takže my s těmi věcmi opravdu žijeme, ale jsme rádi, že jdou do muzea zpátky k českému národu, protože tam patří,“ dodává Pohlová.

Až v americké Atlantě skončily osobní věci Edvarda Beneše a jeho ženy Hany | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea, přiznává, že věci jsou vskutku unikátní. „Je to velmi významné. Co se týká Hany Benešové, tak to se v Čechách v podstatě nenachází a tyhle předměty mají ještě přidanou hodnotu, že to jsou osobní předměty, které Edvard Beneš používal. Jsou to jeho ikonické předměty. Jako ikonický klobouk, holicí souprava,“ popisuje s nadšením.

„Máme tady čajový soubor, který se v rodině Benešových uchovával, protože byl darován prezidentem Masarykem. To, že to jsou osobní věci, ne jen politický odkaz prezidenta Edvarda Beneše, o to je to pro nás cennější,“ dodává Michal Lukeš.

Národního muzea osobní předměty manželů Benešových plánuje poprvé vystavit na podzim v Praze v nově otevřené stálé expozici 20. století.

Fotogalerie (7)