Spojené státy vrátí Filipíncům tři odcizené kostelní zvony. Podle agentury Reuters to slíbil ministr obrany James Mattis. Američtí vojáci si zvony z ostrovů odvezli jako válečnou trofej na začátku minulého století. Filipínská vláda se o jejich návrat do města Balangiga na ostrově Samar snaží víc než dvacet let.

