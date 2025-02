USA předávají Řecku další várku starožitností. Památky za desítky milionů vyváželi pašeráci

Řecko se těší na návrat dalších antických památek ze Spojených států. V nejnovější várce je jich nejméně jedenáct. Jsou to předměty, u kterých americké úřady potvrdily souvislost s ilegálním obchodem. Tím nejstarším je mykénská asi deseticentimetrová figurka ze 13. století před naším letopočtem. Nejcennějším zase mramorový náhrobní reliéf hostiny z 3. nebo 4. století před naším letopočtem. Ten má odhadovanou cenu v přepočtu 12 milionů korun. Antény/New York 14:23 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vázy inspirované starořeckým amforami (ilustrační foto) | Foto: Martin Bertrand | Zdroj: Reuters

Spojené státy všechny předměty slavnostně předají Řecku v úterý na newyorském Manhattanu.

Kromě zmíněného náhrobního reliéfu a mykénské figurky půjde o prsten se znázorněním Poseidóna z římské éry, helénskou sošku mytické hrdinky a lovkyně Atalanty a různé zdobené nádoby.

Slavnostního předávacího aktu se zúčastní řecká ministryně kultury Lina Mendoniová, která je ve Spojených státech na pracovní návštěvě. Při příležitosti předá asistentovi manhattanské okresní prokuratury Matthewovi Bogdanosovi řecký Řád Fénixe.

Jde o sto let staré řecké vyznamenání, které si Bogdanos zaslouží za vedení týmu zaměřeného na pašování starožitností – newyorská prokuratura se v repatriacích památek angažuje už dlouho. Nejde jen o návrat věcí do Řecka, ale také do Turecka a dalších zemí. Minulý týden například oznámila repatriaci artefaktů do Itálie.

V případě Itálie šlo podle webu prokuratury o 107 předmětů v celkové hodnotě v přepočtu skoro 30 milionů korun. Podobně jako v případě řeckých památek jsou to věci, které se do země dostaly nelegálně prostřednictvím pašeráků starožitností.

Tisíce artefaktů

Okresní žalobce Alvin Bragg v tiskové zprávě uvedl, že Itálie je v centru zájmu pašeráků umění posledních 60 let a ujistil, že úřad bude dál pátrat po památkách, které se přes Manhattan dostanou nelegálním způsobem – cestou přes různé obchodníky mohly skončit v newyorském Metropolitním muzeu nebo v různých galeriích a soukromých sbírkách.

Bragg je okresním státním žalobcem na Manhattanu čtvrtým rokem a od jeho nástupu úřad zajistil přes dva tisíce artefaktů ukradených z 39 zemí v celkové hodnotě v přepočtu skoro šest miliard korun.

Hlavním tématem současné pracovní návštěvy řecké ministryně kultury ve Spojených státech je právě ochrana kulturního dědictví a spolupráce.

Ministryně Mendoniová má na programu vedle jednání se zástupci amerického ministerstva zahraničí právě slavnostní předávací akty.

Jeden se konal už v pátek na řecké ambasádě ve Washingtonu, další v pondělí v Metropolitním muzeu umění v New Yorku, kde USA předávaly bronzovou hlavu gryfa původem z Olympie ze 7. století před naším letopočtem.

Muzeum na svém webu píše, že takové bronzové hlavy gryfů bývaly děkovné dary v řeckých chrámech. Zatím jich archeologové našli asi 600, hodně jich pochází z ostrova Samos z tamní Héřiny svatyně a z Diova chrámu v Olympii.