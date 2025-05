V Bojkovicích konec války připomíná obnovená pieta. Socha dívky původně skončila na hřbitově

Sověti nás osvobodili, ale taky už budovali impérium. Nejsme schopni to rozlišit, tvrdí historik Stehlík

„Hitler skončil, bez nich by to nebylo. Ale to, že někdo vyhraje nad jedním impériem, neznamená, že sám nemá imperiální choutky,“ komentuje rozdílnou recepci osvobození Československa Michal Stehlík.