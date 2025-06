Věstonická venuše se bude otáčet ve speciální vitríně. Brněnská výstava začíná v pátek

Letos uplyne sto let od objevení Věstonické venuše. Malou sošku z pálené hlíny, která má asi 11 centimetrů, v červenci 1925 našel tým archeologa Karla Absolona. Díky výročí si ji budou moct od pátku prohlédnout návštěvníci na výstavě Venuše100 v Moravském zemském muzeu v Brně. Depozitář ale opustila už ve středu, kdy ji její kurátor umístil do speciální vitríny. Brno 18:04 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věstonická venuše (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Soška se převáží ve speciálním transportním boxu. „Je dostatečně pevný, prachotěsný a vodotěsný. Takže přestože se jedná o bedýnku na munici, tak si myslím, že zrovna k těmto účelům je vynikající,“ popisuje ho kurátor Věstonické venuše Petr Neruda.

Vzápětí bednu v ochranných rukavicích umisťuje na stůl. „Box má docela pevný mechanismus, což je dané tím, že je opravdu prachotěsný,“ přibližuje při jeho otevírání. Uvnitř se pak nachází menší krabička.

„Nechal ji vyhotovit ještě profesor Absolon, takže je původní z 20. století,“ vypráví o krabičce Neruda. „Myslím si, že je zbytečné ji nahrazovat. Pro uchování je vynikající. Venuše je v ní pevná a dá se v ní velmi snadno transportovat,“ doplňuje.

Věstonická venuše na výstavě v Národním muzeu | Foto: P. Douša, Národní muzeum

Kurátor vyndává sošku z krabičky

Velký box pak odkládá zpět na zem, aby nedopatřením náhodou nepoškodil samotnou Venuši, která zůstává v krabičce. „Na ní mě vždycky zmate, že se otevírá atypicky na pravou stranu,“ usmívá se kurátor. Nejstarší keramická soška na světě pak leží uvnitř v jelenicové kůži.

Po otevření krabičky si Neruda Věstonickou venuši pečlivě prohlédne: „Udělám kontrolu, jestli je v pořádku. Abych věděl, v jakém stavu ji budu umisťovat do vitríny.“ Manipulovat s ní musí velmi opatrně, protože už při objevu byla rozlomená na dvě části. „Venuška je ve skvělé kondici,“ prohlásí po přezkoumání.

Vitrína, ve které bude soška vystavena, je vyrobena z masivního skla a je v ní také otočný stojánek. „My jsme chtěli nabídnout něco, co veřejnost už dlouho neviděla. To znamená vidět Věstonickou venuši i zezadu,“ říká kurátor, proč se organizátoři rozhodli pro použití otočného stolku s držáky.

Venuše bude ve speciální vitríně

„Venuši musí pevně držet, ale zároveň ji musí minimálně zakrývat. A také by měl být estetický,“ vyjmenovává požadavky pro výrobu stojánku. Šperkaři nakonec vytvořili rhodiovaný, který má velmi podobnou barvu jako samotná soška.

Při vkládání Věstonické venuše do vitríny musí být Neruda znovu pečlivý a pozorný, aby mu neupadla jedna z částí. „Třese se mi ruka,“ uznává při manipulaci se soškou, kterou vkládá do stojánku. „Jsou tady dvě řady držáčků. A ten horní větší je udělaný tak, aby zapadl do rýh, které definují boky Venuše,“ popisuje jeho podobu kurátor.

Když je soška konečně na svém místě, musí organizátoři ještě zkontrolovat, jestli opravdu otáčí. Zkouška se podařila bez komplikací. „Takže teď už nezbývá než zavřít vitrínu. Těšit se na návštěvníky. A doufat, že budou spokojeni,“ říká Petr Neruda.

Výstava Venuše100 začíná už v pátek 20. června v 9 hodin. Soška se bude v brněnském muzeu točit až do 28. září.