V Českém lese stojí stovka zaniklých obcí. ‚V Lučině se odkrývala fara nebo hostinec,‘ říká dobrovolnice
Český les je jedna z nejmladších chráněných krajinných oblastí u nás. Letos slaví 20 let od svého založení. Zahrnuje neprostupné hvozdy, vzácné rostliny, divoké šelmy, ale i zhruba stovku obcí. které zanikly po druhé světové válce. Polovina z nich se nachází na Tachovsku, druhá půlka na Domažlicku. Asi nejznámější je Lučina nedaleko Nemanic.
Dobrovolníci v Lučině během několika let postupně odkryli zbytky staveb a spolu s potomky původních obyvatel a badateli doplnili i příběhy některých rodin.
V Českém lese najdete neprostupné hvozdy, vzácné rostliny, divoké šelmy, ale i zhruba stovku zaniklých obcí
Český rozhlas Plzeň navštívil společně s tajemnicí Svazku Domažlicko Zuzanou Langpaulovou bývalou náves v zaniklé obci Lučina, německy Grafenried.
„S odkrýváním se začalo v roce 2011. Kromě kostela to byla fara, hostinec, pivovar a několik obytných budov,“ uvedla Langpaulová.
Jednotlivé příběhy ke každé budově jsou krátkou formou zpracovány na tabulkách s fotografiemi. Pro návštěvníky pak vznikly hledačky v české i v německé verzi.
"Možná to někdo zná pod názvem questing. Ke hře potřebujete pouze pracovní listy a tužku. Když správně vyluštíte tajenku, dovede vás až k pokladu,“ vysvětluje Zuzana Langpaulová.
Kdo zachránil varhany?
Varhany z někdejšího kostela byly považovány řadu let za ztracené, případně zničené. Jejich osud nebyl znám.
Po letech se ale objevily v Klenčí na faře v podkroví stodoly. Právě teď se rekonstruují. Po opravě budou na konzervatoři v Brně sloužit studentům při studiu barokní hudby.
„Nevíme, jak se odsud varhany dostaly, kdo je zachránil a kdy je přesně ukryl na faře. Jestli někdo tento příběh zná, budeme rádi za jakékoli informace,“ vyzývá tajemnice Svazku Domažlicko.
Kromě Lučiny se zachovalo více míst, doplňuje regionální badatel z Domažlic Zdeněk Procházka. V plánu je osazení vodního kola do zříceniny Pily, která stojí nedaleko Lučiny v zaniklé vsi.
„Sehnali jsme zkušeného sekerníka, který vypracoval plán. Jestli se všechno povede, mohlo kolo klapat třeba už příští rok na podzim,“ řekl Procházka.
Život v Českém lese
„Život v Českém lese byl hodně tvrdý. Většinou to byli původem skláři, pracovalo nám tu postupem doby skoro 60 skláren. Byli to smolaři, dělali na různých hamrech, to bylo hodně chudé živobytí. Chlapi chodili většinou přes léto dělat po Evropě, například do Německa, na různé sezónní práce a pak se vraceli,“ popisuje Zdeněk Procházka.
„Ženy paličkovaly, dělaly si tady třeba krabičky z dřevěných hoblin. Lidé prostě žili v lese, byli na to zvyklí a když je odsunuli, tak na to vzpomínali s láskou a velice dobře,“ dodává.
Některé profese původních obyvatel si lze připomenout například na sklářské stezce, která začíná ve Staré Knížecí Huti nedaleko Lesné na Tachovsku.