V Krušných horách vznikla neobvyklá naučná stezka. Připomíná historii zaniklé obce Přední Cinvald
Česko-německou historii krušnohorského Cínovce připomene neobvyklá naučná stezka. Součástí pohraniční obce na Teplicku bývala osada Přední Cinvald. Po druhé světové válce zmizela, ale teď začíná díky dobrovolníkům a historikům zase promlouvat k dalším generacím.
„Jsme v jádru zaniklé osady Přední Cinvald. To byla součást Zadního Cinvaldu nebo dnešního Cínovce,“ říká historik Jan Kvapil, se kterým jsme přímo u českoněmecké hranice – na horské silnici, která vede od cínoveckého Dlouhého rybníku do Fojtovic.
Přímo na tomto místě byla v 50. letech podle historika takzvaná malá železná opona. „Plot, ostnatý drát, oraniště, střílny, ozbrojení vojáci se psy,“ popisuje Kvapil, jak okolí vypadalo dříve.
Zapojení někdejších obyvatel
Z osady Přední Cinvald nezbylo nic. „Třeba tady byla škola. Máme tady pana učitele, který se jmenoval Němec a určitou dobu zde působil. Něco nám o tomto místě říká,“ ukazuje historik na siluetu pana učitele, která tvoří výřez ve velké tabuli na naučné stezce.
Okruh s deseti tabulemi měří asi dva a půl kilometru. „Idea je, že nás po obci provázejí její obyvatelé – učitel, doktor, horník nebo pasačka. Vždy je to nějaká reálná osoba, třeba příběh Christy Knaute, která dodnes žije,“ popisuje Kvapil. Její rodina, která zde měla hostinec, musela po válce odejít.
Na konci Naučné stezky Zlatodůl Roudný se můžete občerstvit v samoobslužném Lesním baru
Číst článek
Jan Kvapil s dalšími nadšenci objevili v kopřivách a ostružinách taky základy někdejší kaple. „Tohle je ocelové lano, kterým kapli strhli v 50. letech. Zapřáhli to za bourací tank a strhli to. Při tom se jim lano zřejmě poškodilo, tak ho pod rumištěm nechali,“ vysvětluje historik Kvapil.
Leželo tam také torzo pomníku obětem první světové války z roku 1921. „Byl částečně rozvalený a asi metr a půl horní části zůstal. Bylo to tady pohozené a zarostlé. Tady je dokonce původní tabule s nápisem, který zareznul tak, že tam už nic není,“ uzavřel Kvapil.
Peníze na odkrývání historie získává Jan Kvapil s kolegy z různých dotací a projektů. Garantem je město Dubí, do jehož katastru Cínovec patří.