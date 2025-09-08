V Olomouci vystavili Graduál loucký. Jde o jednu z nejvýznamnějších knižních maleb ve střední Evropě
Jen od pondělí do neděle uvidí návštěvníci Červeného kostela v Olomouci jeden z nejcennějších rukopisů olomoucké vědecké knihovny, Graduál loucký. Podle historiků jde o vrchol středověké knižní malby ve střední Evropě.
Rukopis váží téměř dvacet kilogramů. Říká se mu taky letní graduál, protože mniši z něj zpívali gregoriánské chorály v letním období církevního roku. Vědecká knihovna ho vystavuje u příležitosti Dnů evropského dědictví.
„Je to jeden z největších rukopisů, které máme,“ říká historik Rostislav Krušinský, zatímco na velkém pultu otevírá obří pergamenový rukopis. Výjimečné je podle něj už to, že přímo na pestře zdobeném okraji stránky je datace vzniku.
„Je tu napsáno, že jej nechal zhotovit opat kláštera v Louce v roce 1499. A dokonce tady máme i autora, jistý klerik Egidius Has,“ uvádí Krušinský.
Rukopis patří k nejvýznamnějším knižním malbám v celé střední Evropě.
„Je totiž nesmírně kvalitně zdoben,“ vysvětluje historička umění Jana Hrbáčová. Obsahuje devatenáct velkoformátových malířských iniciál, dále i 150 drobných písařských iniciál provedených technikou filigránu.
„K iniciálám se váží také ozdobné bordury. To jsou ornamenty, které můžeme vidět na postranní částí dotyčného listu,“ vysvětluje Hrbáčová.
Na pergamenu divák vidí černé gotické písmo. Červeným inkoustem psal písař nadpisy nebo dny liturgického roku, ke kterým příslušná skladba patří. Ze zápisu v obřím rukopisu zpíval celý sbor premonstrátského kláštera v Louce u Znojma.
Současně s Louckým graduálem vystaví kurátoři vědecké knihovny i dvě veduty, tedy grafiky zachycující podobu kláštera v Louce u Znojma.