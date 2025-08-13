V tělocviku se vychovává láska k poctivosti a čestnosti, hlásal Masaryk. Sám ‚sokoloval‘ a rád jezdil na koni
„Sport i tělesná výchova je kus sociální práce a politické výchovy. V tělocviku se vychovává láska k poctivosti a čestnosti,“ pronesl Tomáš Garrigue Masaryk na studentském sjezdu v září 1909. On sám byl Sokol tělem i duší. A k lásce k pohybu vedl i svoje děti. Jaký sport měl nejradši? To se dozvíte ve třetím díle seriálu. Radiožurnálu Neznámý člověk Masaryk.
„Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání. Abyste byly a zůstaly dlouho zdravé, musíte se o to přičinit. A není to nic těžkého,“ tak v říjnu 1928 promluvil Tomáš Garrigue Masaryk k dětem školou povinným. Vyzdvihl, jak je pro člověka důležitá hygiena a pohyb.
„Pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody, myjte se s chutí, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohřávat sluníčkem. V jídle buďte střídmé,“ pokračoval prezident.
Masaryk byl neuvěřitelným zastáncem správné životosprávy. K tomu se postupně dostával i díky své manželce Charlottě.
„Ona přinesla ty americké zvyky do jejich kuchyně, to znamená, že měli dost zeleniny. Což se v českých kuchyních moc tenkrát nepěstovalo,“ upozornila historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd.
Masarykovi byli členy malostranského Sokola. A první československý prezident každé ráno – jak to on sám nazýval – sokoloval. „Nejdřív ráno vstal, umyl se ledovou vodou, potom si zacvičil. Bylo to do vysokého věku. V podstatě až do roku 1934, kdy se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil,“ vysvětlila historička.
Sportu se věnovala celá rodina. Děti hrály tenis, chodily plavat nebo s otcem na túry. „Nejvíc ve sportu vynikal syn Herbert, především v hokeji. Byl členem mužstva Slavie. Sehrál jeden z prvních zápasů hokejových v Praze. Jednou psal domů dopis, že slyšel, že se všichni chystají na led bruslit, ale že prosí tatínka, aby přitom nedělal zase moc takové ty skopičiny, vylomeniny, aby se příliš nepředváděl,“ popsala Dagmar Hájková.
Nejoblíbenějším sportem se pro Tomáše Garrigua Masaryka ale stala jízda na koni.
„Do svých osmdesáti pěti let jezdil dědeček na koni. Koukal každou neděli, aby se dostal na řádnou vyjížďku na koni. A to měli za úkol takový dva tajní jezdit za ním taky na koni. A to bylo dost zlý, protože přirozeně on jezdil líp a byl vysoký, svižný, starý pán a oni byli takoví... nebyli to sice staří páni, ale byli trochu kulatější,“ vzpomínaly v 90. letech v rozhlasovém vysílání vnučky Tomáše Garrigua Masaryka Anna a Herberta.
„Vždycky přijeli bez pana prezidenta a strašně si stěžovali: On nám pan prezident zase ujel. A když se pan prezident vrátil, tak říkal: Jo, to byste museli míň jíst a pak by se vám líp jezdilo na koni,“ pokračovaly.
„Protože dědeček si ještě skočil přes příkop. Protože dědeček, když vyjel, tak vyklusal, hned jel rychle a tím se rychle dostal do polí. A pak už těm, co za ním jezdili, ujel. S radostí,“ zakončily vnučky vzpomínku. Nejoblíbenějším prezidentovým koněm byl jezdecký hnědák Hektor. V jeho sedle trávil i několik hodin denně.