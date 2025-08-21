V USA dominovala okupace Československa vysílání. Obsáhlé informace přinášela i celá západní Evropa
Zatímco tisk z komunistických zemí o invazi v roce 1968 mlčel nebo psal o bratrské pomoci, západní média přinášela šokující svědectví z napadené země v srdci Evropy. Okupace Československa byla zprávou číslo jedna. Jak o ní informoval deník The New York Times anebo britská BBC?
„V noci ruští vojáci stříleli na Národní muzeum a na památky, které jsou blízké srdcím Čechů tady v Praze,“ hlásila zpravodajka britské stanice BBC v pořadu World at One, když informovala Velkou Británii o okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Ve Spojených státech okupace Československa dominovala televiznímu vysílání. Obsáhlé informace přinášela i celá západní Evropa
BBC o invazi informovala okamžitě, otevřeně a rozsáhle. Novináři se nezaměřovali jenom na pohyb vojsk nebo obsazování důležitých institucí, ale přinášeli i příběhy běžných Čechů a Slováků, kteří byli v šoku z vojenské intervence.
„Ano, mohli jsme říkat, co jsme chtěli. Bylo to krásné, protože ještě před pár lety to nešlo,“ říkala například v pořadu Woman‘s Hour studentka anglistiky a bohemistiky na Karlově univerzitě, když popisovala uvolnění v Československu.
Podle historika Daniela Povolného z Ústavu pro studium totalitních režimů byla okupace Československa v západních médiích zprávou číslo jedna.
Reakce Švýcarska a Spojených států
„Už před okupací v srpnu ty největší západní tiskové agentury tady měly svoje zastoupení, svoje reportéry, kteří dodávali informace o pražském jaru, co se tady děje. Hranice nebyly tak propustné jako za normálních okolností. Takže tady fungovali reportéři, kteří byli přímo na místě nebo tady byli třeba na dovolené. Protože je potřeba říct, že to oteplení během pražského jara spousta lidí ze západu využila k návštěvě Československa.“
Invaze do Československa ale nebyla tématem jenom těch největších médií. Obsáhle se jí věnovali v celé západní Evropě. Například švýcarský rozhlas a televize, který ČRo poskytl ukázku z archivu, v komentáři ironicky zkritizoval článek sovětského deníku Pravda.
Komentátor Henri Fogler v příspěvku odsuzuje brutální invazi, s nadsázkou se ptá, jaké antisocialistické živly mohly převzít v Praze moc. A s povzdechem dodává, že je krátké období svobody symbolizované Alexandrem Dubčekem u konce.
Ve Spojených státech sledovali napadení Československa s obavami. Okupace dominovala televiznímu vysílání ABC a deník The New York Times vyšel s velkým titulkem Rusové a další čtyři státy Varšavského paktu napadli Československo, do davů v Praze stříleli.
Prezident Lyndon B. Johnson se ale obával přímé konfrontace se Sovětským svazem. A reakce Washingtonu na dění v Praze tak byla spíše zdrženlivá.