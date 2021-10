Z třídního nepřítele prezidentem. Václav Havel by oslavil 85. narozeniny

Prominentní dítě, společenský vyvrhel a nakonec světová osobnost známá větou „pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Řeč je o bývalém československém a českém prezidentovi Václavu Havlovi, který se narodil přesně před 85 lety. Někdejší disident a uznávaný spisovatel pocházel ze známé pražské podnikatelské rodiny a jeho život byl velmi silně ovlivněný boj s totalitní komunistickou mocí. Praha 7:31 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Václav Havel na návštěvě Evropské parlamentu v roce 1991 | Zdroj: Evropský parlament

„Před letošním 21. srpnem jsem řekl, že ještě nenastal okamžik, kdy jde o vše a je třeba vložit do hry celé své srdce. Mám pocit, že takový okamžik nadešel dnes.“ Takhle mluvil Václav Havel během sametové revoluce k demonstrantům na pražské Letné v listopadu 1989. Občany tehdy vyzval ke generální stávce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž připomínající Václava Havla.mp3

V prosinci stejného roku se stal Havel posledním československým prezidentem a v roce 1993 i prvním českým.

Jeho cesta do čela svobodného demokratického státu ale nebyla snadná. Komunistický režim ho opakovaně omezoval, stíhal a taky posílal do vězení, naposledy v lednu 1989 při Palachově týdnu.

„To člověk nevěřil svým očím. Byla to manifestace vyloženě podnícena policejní mocí. V době, kdy už se lidi rozcházeli, tam přijela ohromná technika, vodní děla a transportéry a plyn a to všechno použili proti nahodilým důchodcům. To teprve proměnilo chodce v manifestanty,“ popsal v jednom z rozhovorů po propuštění.

Zákaz studovat

Václav Havel byl vnuk stavitele paláce Lucerna Vácslava Havla a jeho strýcem byl zakladatel filmových ateliérů na Barrandově Miloš Havel. Komunistický režim ho proto už od mládí považoval za nepřítele, jak vyprávěl v dokumentárním cyklu BBC Zapomenutý svět komunismu.

‚Zasloužil se o svobodu.‘ Sudetoněmecký týdeník připomněl narození Václava Havla titulkem v češtině Číst článek

„Ten režim ovlivnil celý můj život, protože jsem samozřejmě jako objekt třídního boje nemohl studovat. Nevyučil jsem se, pracoval jsem léta manuálně, na vojně jsem byl a měl určitý hendikep, že nemám systematické vzdělání.“

V 60. letech působil v pražském Divadle na zábradlí, které uvádělo i jeho hry. Po srpnové okupaci Československa v roce 1968 se Havel stal zakázaným autorem. V době normalizace inicioval vznik Charty 77 a v listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum.

„Mnoho podniků, úřadů, škol, institucí a organizací začíná chápat Občanské fórum jako přirozeného koordinátora jejich projevu občanské vůle,“ hlásil během sametové revoluce.

Prezident Václav Havel po svém zvolení prezidentem na Pražském hradě 29. prosince 1989 | Foto: Lubomír Kotek | Zdroj: Profimedia

Světový státník

Po pádu komunismu mělo Československo díky Havlovi mimořádně dobré vztahy se Západem.

Do Československa přijel americký prezident George Bush starší nebo papež Jan Pavel II. A Havel zase jako první představitel země zpoza bývalé železné opony vystoupil v americkém Kongresu.

„Mí poradci mi poradili, abych vystoupil v češtině. Nevím proč. Snad chtěli, abyste si vyslechli sladká slova mého mateřského jazyka.“

Václav Havel zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let.

Václav Havel během svého projevu v americkém Kongresu 21. února 1990 | Foto: Ira Schwarz | Zdroj: Reuters