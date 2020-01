‚Ať je vaše země pořád jedinečná.‘ Před třiceti lety přijal Václav Havel na Hradě Franka Zappu

Nedlouho po sametové revoluci do Prahy přiletěl slavný americký rockový muzikant Frank Zappa. Do Československa ho pozval Michael Kocáb. Setkal se u nás s výtvarníkem Jiřím Bártou a představiteli undergroundu, ale také s prezidentem Václavem Havlem. Pro oba to byl velký zážitek. Poslechněte si minutový sestřih ze zvukového záznamu jejich setkání. Archiv Českého rozhlasu Praha 7:00 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když na Ruzyni 20. ledna roku 1990 vystoupil z letadla slavný americký muzikant Frank Zappa, čekalo tu na něj 2500 lidí. Za posledních pár desetiletí prý podobné uvítání nezažil. Byl totiž první velkou západní hudební hvězdou, která Prahu po sametové revoluci navštívila.

Zappa se u nás přitom nechystal hrát, cílem jeho návštěvy bylo, stejně jako předtím v Moskvě, hlavně navazování obchodních kontaktů. Chtěl se ale také setkat s novým československým prezidentem Václavem Havlem. Požádal proto svého známého, Michaela Kocába, aby mu zařídil přijetí na Pražském hradě.

Když se 22. ledna 1990 oba muži sešli, Havel Zappu uvítal jako jeho dávný fanoušek. Mluvil s ním o své plánované cestě do USA a zeptal se ho, zda by nechtěl vystoupit na koncertě, který se u té příležitosti ve Washingtonu chystal. Zappa ale Havlovi vysvětlil, že by to nebyl nejlepší nápad: “Povím vám to rovnou, vláda Spojených států mě nemá příliš v lásce.

Dříve než s Havlem se muzikant sešel s lidmi z undergroundu. Setkání v hotelu Křiváň zorganizoval Ivan Martin Jirous. Pivo tam prý bylo zadarmo a kromě Zappy vystupovala i skupina Půlnoc. Američan se přítomným pochlubil několika trefnými ruskými slovy, jimž se naučil během pobytu v Moskvě: "bardak" (bordel) a "čto za agonija" (co to je za agónii"). Pak si je všichni společně zazpívali.

Francis Vincent Zappa

(21. 12. 1940 – 4. 12. 1993),

- Kytarista, zpěvák, hudební skladatel, experimentátor.

- První kapelu založil na střední škole.

- Psal hudbu k filmům a reklamě.

- Za honorář za hudbu k filmu Run Home Slow zakoupil nahrávací studio.

- V polovině 60. let se stal členem kapely Soul Giants.

- V roce 1966 vydává s kapelou Mothers of Invention dvojalbum Freak Out!.

- V 80. a 90. letech se angažoval v občanském životě.

- Zemřel na rakovinu prostaty.

- Je pohřben v neoznačeném hrobě v Los Angeles.

Češi Zappovi rozuměli

Na Barrandově se Zappa zase potkal s výtvarníkem Jiřím Bártou, jehož film Krysař pomohl uvést ve Spojených státech. Pětidenní návštěva Prahy se prostě po všech stránkách vydařila. Prezident Havel o vzácném hostu vyprávěl ještě i o týden později, během návštěvy východních Čech.

Zappova náročná hudba u nás byla neobyčejně populární a za jeho desky, dostupné jen na černém trhu, lidé ochotně platili vysoké částky. Československý fanklub Franka Zappy vznikl už v roce 1986. Jeho jméno znali dokonce i příslušníci StB, kteří alternativní mládeži často slibovali: "My vám toho Zappu vymlátíme z hlavy."

Z obchodní spolupráce toho sice moc nebylo, zato se ale Zappa vrátil do Prahy ještě v červenci 1991, aby tu vystoupil na koncertě u příležitosti odchodu sovětských vojsk. Bylo to naposledy, co hrál na veřejnosti. V té době už věděl o své těžké nemoci. Na začátku roku 1993 zemřel.