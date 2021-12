Havlův rudolfinský projev pojmenoval, co se nepovedlo. ODS si chyby nepřipouští, věří Marvanová

V sobotu 18. prosince to bude deset let od úmrtí Václava Havla. Pro někoho prezidenta světové úrovně, pro jiné politika, který se nevyvaroval chyb a omylů. „Ztělesňoval celoživotní úsilí o veřejný zájem, snažil se to prosazovat i jako prezident,“ říká politička a bývalá disidentka Hana Kordová Marvanová (za STAN). Praha 18:50 18. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Havel (1990) | Zdroj: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

„V letech 1989 až 1992 byl skvělou reklamou pro Československo a potom pro Česko. Potom se ale stal součástí politických bojů,“ míní europoslanec Jan Zahradil (ODS).

„Ne, že by stál nad politickými boji, nebo že by byl nějakým spojovacím elementem, ale byl jejich aktivní součástí. Jeho nejhlavnějším, nejviditelnějším vyzyvatelem, ať šlo o ekonomickou i politickou transformaci, byl Václav Klaus. Jsem přesvědčen, že Václav Havel v tomto souboji v 90. letech nevyhrál,“ dodává europoslanec.

V roce 1997 Václav Havel přednesl ostrý projev, který se do historie zapsal jako rudolfínský. V něm kritizoval tehdejší politické poměry a především situaci v ODS.

„Tenkrát jsem to vnímala jako velmi odvážná slova. Mnohá nám ale mluvila z duše. Už několik let předtím se uvnitř pravicové vlády, koalice a i uvnitř ODS diskutovalo o tom, že ne všechno se v rámci transformace povedlo, že chyběl právní rámec privatizace a docházelo k tunelování. A Václav Havel to rudolfinským projevem pojmenoval,“ připomíná Marvanová, která tehdy byla členkou ODS.

Je přesvědčena, že většina částí projevu obstojí i v současné době. „Je pravda, že tehdy tím byla velká část ODS zaskočená a velmi kritická. Ale myslím, že ODS tehdy udělala obrovskou chybu a vlastně ji dělá i do dneška – že není schopna připustit, jaké zde byly chyby,“ naznačuje.

Je to podle ní neschopnost sebereflexe. „Myslím, že to je důvod, proč mnoho lidí doteď třeba má nedůvěru k ODS,“ dodává česká právnička, bývalá disidentka a nyní radní hlavního města Prahy.

Zahradil přiznává, že ho rudolfínský projev zklamal. Na jeho základě si prý musel poopravit svůj názor na Václava Havla. Nikoliv k lepšímu, ale k horšímu.

„Připadalo mi to až jako jakýsi nedůstojný pokus o odvetu vůči Klausovi a jako zcela nepřiměřená kritika transformačních let. Ta s sebou nesla i některé chyby, ale jsem přesvědčený, že klady – to, že se povedla politická i ekonomická transformace země – vysoce převažují,“ hájí minulost ODS europoslanec.

„Nejvíc mi ale vadilo, že ho pronesl ve chvíli, kdy bylo jasné, že Klaus a jeho vláda končí. V jednom článku jsem to označil, že se vlastně Havel prošel po zádech Klause, který už v tu dobu ležel na zemi. To mi připadalo až nedůstojné. Můj názor na Havla je od rudolfinského projevu výrazně kritičtější, než byl předtím,“ pokračuje v kritice rudolfinského projevu.

Podle něj projev ukázal základní rozpor, který symbolizovali Havel a Klaus.

„Ukázalo se, že Havlovi byly vlastní spíše otázky kulturní, lidskoprávní, existenciální, ale že neměl žádnou promyšlenou koncepci ekonomické a politické transformace. Na rozdíl od Klause, který přišel s realistickou, pragmatickou vizí ekonomické transformace, zejména privatizace, vytvoření tržního prostředí a také politické transformace. A myslím, že nic z toho nespadalo do představy, jakou měl Václav Havel,“ dodává Zahradil.

Marvanová připomíná, že Havel projevem pojmenoval řadu věcí, o kterých se diskutovalo několik let předtím.

„Politici, koaliční partneři, předsedové koaličních stran to pojmenovávali. Že tady přetrvává bankovní socialismus, že docházelo k tunelování investičních fondů. Rudolfinský projev není zaměřený proti ekonomické transformaci, proti privatizaci, ale právě proti tomu, že to není spojováno s dodržováním pravidel. Havel to dokonce pojmenovává tak, že lidé nedůvěřují státu, pokud ve státě bohatnou ti, kteří pravidla porušují, tunelují. A ti, kteří je dodržují a jsou slušní, jsou na okraji společnosti,“ naznačuje.

Marvanová: Klaus amnestoval podvody

Kopat do 90. let a do transformace je stále módou, tvrdí Zahradil.

„On se v tom paradoxně sejde jak Andrej Babiš (ANO), tak komunisté, ale třeba i Piráti, že se tady tvrdí, že je zapotřebí vyšetřit ekonomické zločiny 90. let a podobně. Tomu se mohu pouze zasmát. Prostě v 90. letech tato společnost prošla naprosto bezprecedentní politickou a ekonomickou transformací. A to, že při tom docházelo k nejrůznějším excesům, není možné vydávat za selhání transformace.“

Marvanová souhlasí, že se v průběhu 90. let udělaly klíčové reformy, že se položily základy státu, jak právního státu, ekonomické transformace. To prý ale podle ní neznamená, že bude zamlčovat zločiny, které se staly.

„A myslím si, že byla veliká chyba, když potom třeba všechny ty zločiny, miliardové podvody ještě Václav Klaus amnestoval. To znamená, že nebyly vyšetřeny, viníci nebyli potrestáni. To je vždycky velká chyba,“ zdůrazňuje.

Prostě k tomu nesmíme mlčet

Budoucí vláda v čele s premiérem za ODS deklaruje, že se v některých bodech bude hlásit k odkazu Václava Havla. S důrazem právě na lidská práva.

„Když máme obsaženo ve vládním prohlášení něco o lidských právech nebo o důrazu na lidská práva, ještě neznamená, že nebudeme provádět pragmatickou a realistickou zahraniční politiku. Ono to vůbec není v rozporu. Důraz na lidská práva nebo lidská práva jako organická součást zahraniční politiky nikdy nevymizela z žádného programového prohlášení žádné předchozí vlády,“ říká europoslanec Jan Zahradil (ODS).

Podle Marvanové by se ale za nové vlády důraz na lidská práva v zahraniční politice mohl více posunout.

„Třeba za vlády, která teď končí, ale i té předchozí, jsme viděli různé opatrné přešlapování kolem tématu jako porušování lidských práv v Číně i v dalších zemích, k postihu, k zavírání politických odpůrců. Budu velice ráda, když se tato vláda vrátí k tomu, co Václav Havel reprezentoval. Tedy že nám to nesmí být jedno, co se děje v zahraničí,“ naznačuje.

Připomíná, že ona sama dobu pronásledování zažila a Václav Havel roky strávil ve vězení. Stejně jako další disidenti.

„Tehdy bylo velmi důležité, že západní svět poskytoval a vyjadřoval podporu nám za železnou oponou. Takže my jsme povinni a dlužni, abychom toto dělali vůči obyvatelům zemí, kde je nesvoboda a kde dochází třeba i k politickým vraždám. Prostě k tomu nesmíme mlčet. Jsem ráda, že Petr Fiala (ODS) a jeho vláda to teď bude akcentovat. A jsem také ráda, že ministrem zahraničí bude Jan Lipavský (Piráti), který toto svými postoji také vyjadřuje,“ soudí Hana Kordová Marvanová (za STAN).

