Jak slavili Vánoce letci v Británii a vojáci na západní frontě. Zdravili domů přes rozhlasové vlny BBC

Veselé, dojemné, ale především vždy plné naděje - takové byly vánoční pozdravy československých vojáků a letců do okupované vlasti během druhé světové války. Od roku 1939 bojovaly v československých jednotkách na východní a západní frontě desetitisíce mužů. A třeba ve Velké Británii si vojáci mohli užít jednu pro ně výhodnou tradici. Londýn/Praha 19:44 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historické záběry z konce 2. světové války | Zdroj: Státní okresní archiv Louny

„Zde jsme skromně a nábožně kolem mikrofonu anglického rozhlasu, abychom svému kraji řekli své vánoční a novoroční pozdravy,“ zaznělo z rozhlasových přijímačů v prosinci 1940. Ke svým blízkým s nadějí, že jejich vzkaz doma uslyší, promluvil i českoslovenští vojáci z Anglie na vlnách BBC.

„U celého anglického letectva se na Vánoce vždycky držela tradice, že na Vánoce nejsou páni důstojníci, ale mužstvo a poddůstojníci, z čehož vyplývala tradice, kdy důstojníci obsluhují své podřízené,“ popisuje historik Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu.

„Na fotografii vidíme štábního kapitána Josefa Ocelku. To byl velitel 311. československé bombardovací perutě, vynikající letec a velmi oblíbený důstojník. Fotografie byla pořízena v prosinci 1941 a Josef Ocelka právě provozuje to, co většina anglických důstojníků na Vánoce, to znamená obsluhuje své podřízené. V tomto případě jim nalévá čaj,“ vypráví.

Kulka, kterou gestapo vypálilo na odbojáře Morávka, se po 82 letech našla. Uvízla v zárubni dveří Číst článek

Jinak vypadala situace na frontě. „Drazí občané českoslovenští. Většina našich vojáků na západní frontě prožije letošní Štědrý večer a vánoční svátky v zákopech,“ pronesl vánoční pozdrav do vlasti od obléhaného Dunkerku v prosinci 1944 velitel československých jednotek generál Alois Liška.

„Fronta byla statická, nebyla pohyblivá, takže připomínalo v mnohém první světovou válku. Pobyt na frontě byl dvojího druhu,“ vysvětluje historik Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.

„Jednotky byly buď prvosledové, nebo zápolní, takže asi polovina prvosledových jednotek byla přímo ve frontové linii,“ doplnil.

Vánoce v roce 1944 se zároveň nesly v duchu naděje, že ty příští už budou vojáci slavit ve svobodném Československu.