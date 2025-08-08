Varování před fašismem, či osobní vzkaz? Pravnučka Masaryka je zvědavá na obsah zapečetěné obálky
84letá Charlotta Kotíková je nejbližší žijící příbuznou Tomáše Garrigua Masaryka. Česko-americká historička umění bydlí desítky let v New Yorku, kde působila hlavně jako kurátorka v muzeu. Letos v září ale přiletí do Česka a bude u otevírání obálky s údajně posledními slovy svého pradědečka.
„Byl to první prezident a byl velice dobrý, takže chápu, že jsme všichni hodně zvědaví. Chceme vědět, co se v mysli někoho, kdo byl tak schopný myslet přesně, odehrává v době, kdy ta mysl už odchází,“ říká Radiožurnálu Charlotta Kotíková.
První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl její pradědeček, kterého ale osobně nepoznala. Narodila se v roce 1940, tedy tři roky po jeho smrti.
„Mě by nejvíc zajímalo, jestli to bude třeba varování před fašismem v Evropě nebo jestli vůbec půjde o nějaké politické věci,“ reaguje na možný obsah zapečetěné obálky.
„Nikdo neví, co tam bude, nebo nebude. Jestli to budou opravdu poslední slova. Jestli to bude osobní, mezinárodní nebo jestli to bude politické. Samozřejmě to pro mě je emocionální. Uvidíme toho devatenáctého,“ naráží pravnučka Masaryka na datum 19. září, kdy se bude dokument v Lánech rozpečeťovat a ona bude osobně u toho.
Vzkaz pro současnou politiku
Česko-americká historička umění by si přála, aby 88 let starý vzkaz přinesl něco široké veřejnosti. „Tomáš Garrigue Masaryk byl opravdu slušný člověk. A ta slušnost a humanita jsou prvky, které jsou strašně důležité pro to, aby lidstvo přežilo a existovalo,“ popisuje Charlotta Kotíková a bez bližších podrobností naráží na světovou politiku.
„Teď je doba, kdy není řada politiků morálně na výši. Bylo by výborné to prezentovat tak, že tenhle člověk dosáhl světového uznání i díky slušnosti,“ říká Kotíková.
Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v 87 letech. První atak mozkové mrtvice přišel z 1. na 2. září 1937, ale po 5. září se jeho zdravotní stav zlepšil a začal komunikovat. Podle historika a pracovníka Národního archivu Jiřího Křesťana je pravděpodobné, že v těchto dnech údajná poslední slova svému synovi Janu Masarykovi nadiktoval. 11. září T. G. Masaryk prodělal další mrtvici a 14. září 1937 v Lánech zemřel.
Charlotta Kotíková
Narodila se 13. prosince roku 1940 v Praze jako pravnučka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a v současnosti je to jeho nejbližší žijící příbuzná. Rodiče – klavíristka Herberta Masaryková a historik umění Emanuel Poche – jí vybrali jméno Charlotta po prababičce, první dámě Charlottě Garrigue Masarykové. Kotíková v roce 1970 emigrovala do USA, kde už pracoval její manžel, hudební skladatel Petr Kotík. Pracovala tam jako kurátorka v muzeu.
Charlotta Kotíková uvažuje, jestli mohl její pradědeček vzhledem ke zdravotnímu stavu poslední slova přímo souvisle nadiktovat. „Já obdivuji, že v takovém momentu může člověk něco diktovat. Nebo to možná nediktoval, možná je to jen zapsané, my o tom víme tak málo,“ poznamenává.
Cesta obálky s údajnými posledními slovy prezidenta Osvoboditele není přesně popsaná. Jiří Křesťan z Národního archivu předpokládá, že ji po jeho smrti měl u sebe prezidentův syn Jan Masaryk. Mohla s ním být v Londýně, kde působil jako diplomat, ale také v bytě v Černínském paláci v Praze, kde bydlel jako ministr zahraničí.
Obálka se po smrti Jana Masaryka dostala do Skotska k osobnímu tajemníkovi Lumíru Soukupovi a později do Francie, odkud Soukupova rodina po sametové revoluci začala majetek rodiny postupně vracet do svobodného Česka.
Rodina o obálce nemluvila
Od Soukupových získal obálku Antonín Sum, další osobní tajemník Jana Masaryka. Byl to právník, překladatel a politický vězeň z procesu s Miladou Horákovou. Dokument přinesl 19. září 2005 do Národního archivu v Praze na Chodovci.
Archiváři a historikovi Jiřímu Křesťanovi tehdy řekl, že jde o poslední slova prvního československého prezidenta, že se má obálka otevřít po 20 letech od předání a že dokument odevzdal do archivu po dohodě s Masarykovými vnučkami Annou a Herbertou. Právě Herberta Masaryková je matkou Charlotty Kotíkové.
„Jestli o tom mluvil Antonín Sum s mámou Herbertou nebo s tetou Annou, tak ony se mnou o tom nemluvily. Obě zemřely v roce 1996,“ vysvětluje pravnučka prvního československého prezidenta Kotíková.
Antonína Suma z návštěv osobně znala, o předání nebo existenci údajně posledních slov ale žádné informace nemá, „Já jsem pana Suma viděla několikrát u mámy a u tety Anči, občas tam docházel, to je vše, co vím,“ přibližuje a dodává, že byl Antonín Sum v rodině respektovanou osobou. Zemřel v Praze v roce 2006, tedy rok po předání obálky archivářům.
84letá Charlotta Kotíková se o existenci obálky dověděla až letos od příbuzné. „Letos mi tu informaci poslala neteř z druhého kolena s tím, jestli o tom něco vím. A já jí říkala, že o tom nevím vůbec nic, což je fakt.“
Pravnučce Tomáše Garrigua Masaryka není moc jasné, proč se dokument nedostal k ostatním věcem z pozůstalosti rodiny Masarykových.
„Ono je zajímavé, že to není v Ústavu T. G. Masaryka, kde je pozůstalost. Tohle je taková trošku výjimečná záležitost, že to není dohromady s těmi ostatními archiváliemi,“ říká Kotíková. V archivech a depozitářích jsou nejrůznější písemnosti včetně osobních dopisů, poznámek Tomáše Garrigua Masaryka nebo kreseb jeho dětí.
Pravnučka TGM
Kotíková sice přímo Tomáše Garrigue Masaryka nezažila, z rodiny si ale dobře pamatuje a ráda vzpomíná třeba na jeho syna, tedy svého prastrýce Jana Masaryka.
„Oni byli všichni ti Masarykovi strašně dlouhý a veliký, ať už Alice, Olga, máma i teta nebo právě Jan Masaryk a já byla samozřejmě malá. Tak se ke mně Jan vždycky tak nějak přiklonil a byl schopný si se mnou hrát a byla s ním legrace. A když byl vážný, tak moc nemluvil,“ vzpomíná Charlotta Kotíková na Jana Masaryka, který zemřel, když jí bylo sedm let.
Reaguje také na otázku, jaké to je být pravnučkou prvního československého prezidenta. „Samozřejmě to během komunismu bylo obtížné. Všichni se na mě dívali trošku křivě, protože jsem byla příbuzná s někým, kdo byl na indexu,“ hodnotí Kotíková, která měla kvůli původu problémy studovat.
Dějiny umění nakonec vystudovala večerně. V roce 1970 vycestovala za svým manželem, hudebním skladatelem Petrem Kotíkem do USA, kde rodina zůstala.
Nejbližší žijící příbuzná Tomáše Garrigua Masaryka si kvůli kořenům nikdy výjimečná nepřipadala. „Člověk si to neuvědomuje, každý jsme pravnukem někoho. Ať už kováře, nebo spisovatele nebo právě prezidenta jako v mé situaci. Nic výjimečného v tom nevidím. Člověk se musí snažit žít slušným způsobem,“ uzavírá při telefonickém rozhovoru z New Yorku 84 letá Charlotta Kotíková.