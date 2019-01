Objevitele Tichého oceánu de Balbou popravili před 400 lety. Kvůli sporům s úředníky

Pět a čtvrt roku poté, co v září 1513 jako první Evropan došel v Jižní Americe k Tichému oceánu, byl v lednu 1519 popraven objevitel Vasco Núňez de Balboa. Osudným se mu staly spory s úředníky španělské koruny, kteří ho uprostřed příprav na námořní průzkum „Jižního moře“ nechali zatknout pro údajnou vzpouru. Soud ho poslal na popraviště, přesné datum exekuce de Balboy a jeho čtyř druhů je ale nejasné, stalo se tak mezi 12. a 21. lednem. Panama/Praha 10:50 11. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Objevitel Vasco Núňez de Balboa | Zdroj: Profimedia

Do Nového světa dorazil zhruba pětadvacetiletý šlechtický synek Vasco Núňez de Balboa na přelomu 15. a 16. století, jako třetí ze čtyř potomků z nepříliš bohaté rodiny doufal, že tam získá slávu a bohatství. Moc se mu ale nevedlo.

Nějakou dobu se pokoušel uživit jako farmář na ostrově Hispaniola, později se dostal na pevninu, kde v roce 1510 stál u založení města Santa María la Antigua del Darién. Leželo na území dnešní Kolumbie a bylo prvním svého druhu na jihoamerickém kontinentu.

Balboa guvernérem

Časem se zde po sporech s králem dosazenými úředníky stal guvernérem, a když se od domorodců dozvěděl o údajných bohatých oblastech, vyrazil v září 1513 směrem na západ. Když výprava překročila Panamskou šíji, dosáhla velkolepého objevu.

Nový oceán pojmenoval de Balboa Jižní moře, současný název vymyslel Tichému oceánu až o pár let později Portugalec Fernao de Magalhaes. Po návratu poslal de Balboa část kořisti králi, ani to jej ale o pár let později neuchránilo před popravou.