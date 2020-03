Zachránil tisíce židů, nebo selhal? Vatikán na příkaz Františka předčasně otvírá archiv papeže Pia XII.

„Jak nám řekl papež František: ‚Církev se minulosti nebojí.‘ Chceme, aby naše dějiny a dokumenty mohli studovat všichni odborníci, kteří o ně mají zájem,“ říká podle Radiožurnálu vatikánský knihovník a kardinál José Tolentino Calaça de Mendonça.

Záměr otevřít archiv Pia XII. oznámil papež před rokem: „Jsem si jistý, že historikové objektivně a kriticky zhodnotí chvályhodné kroky papeže Pia XII. a nepochybně i těžká, bolestná rozhodnutí, která učinil veden lidskou i křesťanskou prozíravostí.“

Vatikán obvykle otvírá archiv určitého papeže až 70 let po konci jeho pontifikátu. V případě Pia XII. to mělo být až v roce 2028, 70 let po jeho smrti.

Papež František ale nařídil zpřístupnit tento archiv odborné veřejnosti o osm let dříve, dokud jsou naživu někteří pamětníci holokaustu.

Kardinál Eugenio Pacelli, tehdy státní tajemník a druhý nejvlivnější muž Vatikánu, se stal papežem v březnu 1939, kdy přijal jméno Pius XII. Nositel Nobelovy ceny za mír, židovský filosof Elie Wiesel, ho kritizoval za to, že za druhé světové války veřejně neodsoudil vyvražďování židů nacisty.

Rabín David Rosen, předseda Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské záležitosti, označil Františkovo rozhodnutí otevřít Piův archiv za gesto dobré vůle adresované židovské komunitě.

„Holokaust, šoa, je pro Židy pochopitelně stále veliké trauma. A když hodnotí, jak se tehdy zachoval svět, jak málo udělal pro jejich záchranu, tak nevyhnutelně dojdou k závěru, že selhal. A že katolická církev toho mohla udělat mnohem víc,“ popisuje Rosen.

„Pius XII. mohl otevřeně a jasně odsoudit nacismus, jeho smrtící mašinerii a vyvražďování židů. Jenže mlčel. Kdyby o tom veřejně promluvil, jeho slova by nejspíš nic nezměnila, ale pro trpící by znamenala alespoň záblesk naděje. Židovská komunita to prostě vidí tak, že velmoci – nebo obecně síly morálního vedení – nás tehdy zradily,“ vysvětluje.

„Nečekám, že v těch materiálech bude něco dramatického, ale jejich objektivní analýza pročistí vzduch,“ doplňuje rabín.

Záchrana tisíců židů?

Zatímco židovské organizace kritizují mlčení Pia XII., Vatikán zdůrazňuje jeho podíl na záchraně tisíců židů, kteří se ukrývali v římských chrámech a klášterech. Jeho další zásluhy připomíná vatikánský archivář Luis Manuel Peňa Ramos: „Pius XII. zabránil Spojencům zničit Řím. Zasloužil se také o to, že když Němci odcházeli z Říma, obešlo se to bez větších škod.“

Archiv Pia XII. je velice obsáhlý. Dvacet archivářů třídilo miliony dokumentů 14 let. Rozdělili je do 121 tematických částí. „Dokumenty se týkají nejrůznějších věcí: vedení církve, vztahů s diecézemi i teologických záležitostí. Měli bychom je vnímat v širším kontextu a neomezovat se pouze na jediný aspekt,“ podotýká Paolo Vian, zástupce prefekta Vatikánského apoštolského archivu.

A není to jen materiál z války, ale i poválečného období. Pius XII. se ostře vymezoval proti komunismu a historikové se teď možná dozvědí podrobnosti o tehdejším přístupu Vatikánu ke komunistickým totalitním státům.

Emeritní papež Benedikt XVI. před jedenácti lety oficiálně označil Pia XII. za „ctihodného“ a zahájil tak cestu k jeho blahořečení. Papež František loni vyjádřil naději, že otevření archivů snahu o beatifikaci a následně případné svatořečení nijak nenaruší.