Věda pro děti: Znáte historii sněhuláků? Stavěl je už Michelangelo, v 18. století spíše děsili

Historie vytváření figur ze sněhu sahá celkem hluboko do minulosti. Nevíme přesně, kdy a kdo uplácal ze sněhu prvního sněhuláka a jestli to bylo dítě, nebo dospělý. Ale už v jedné modlitební knížce z roku 1380 najdeme jeho malou kresbičku. To znamená, že stavění sněhuláků už tehdy byla rozšířená zábava.

