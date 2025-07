Vedení Olomouce plánuje opravu Terezské brány. Nedávno ji na své náklady vymaloval jeden z obyvatel

Před nedávnem nechal bránu poničenou vandaly vymalovat na vlastní náklady jeden z obyvatelů města Josef Kovář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vedení Olomouce plánuje na příští rok opravu Terezské brány. Nedávno ji vymaloval obyvatel města

„Kvůli špatnému stavu omítek je bude nutné během opravy odstranit. Kompletní obnova nátěru je proto plánovaná až po dokončení sanačních prací, které by měly začít příští rok,“ uvedl mluvčí radnice Jan Horejš.

Město podle něj prozatím ke kompletní výmalbě nepřistoupilo, protože by bylo nutné ji brzy opakovat. „Přesto si velmi vážíme dočasné výmalby pana Kováře, kterou provedl sám a na vlastní náklady,“ dodal Horejš.

Terezká brána byla dokončena v letech 1752 až 1753 a původně se jmenovala podle přilehlé ulice - Zelená. U příležitosti císařovniny návštěvy Olomouce v roce 1754 pak dostala její jméno. A ne náhodou. Byla to v té době nejdůležitější brána do pevnosti – právě skrze ní se do města vjíždělo ze směru od Vídně. A přijela tudy i sama císařovna.

Dominantním prvkem Terezské brány je pískovcový portál hlavního průjezdu s tympanonem zdobeným znaky monarchie. Dvouhlavý orel zde mimochodem přestál nejen dobu „orloborectví“ po roce 1918, ale také obě následné totality – nacistickou i komunistickou.

Nápis M. Teresia, letopočet 1753 a zkratka D.G.R.I.G.H.B.R. jsou dalšími atributy brány. Zkratka znamená „Dei Gratia Romana Imperatrix, Germaniae, Hungariae, Boemiae, Regina“, tedy v překladu „Z Boží milosti římská císařovna, královna německá, uherská a česká.“