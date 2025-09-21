Věk nebo způsob stravování. Brněnští archeologové vracejí předkům našeho území jejich fyzickou podobu
Archeologové z Akademie věd rekonstruují na základě kosterních pozůstatků tváře lidí, kteří žili v 5. a 6. století. Chtějí ukázat, že za kostmi z dávných hrobů se skrývají konkrétní lidé se svými příběhy. O tom jak archeologové a antropologové vracejí podobu našim předkům, mluvil Český rozhlas Brno s vedoucím brněnského Archeologického ústavu Akademie věd, Balázsem Komoróczym.
„Jedním ze stěžejních výzkumných směrů je poznání obyvatelstva v pátém, šestém století našeho letopočtu, kdy se zde střídají germánské kmeny po pádu římské říše,“ říká Balázs Komoróczy z Archeologického ústavu Akademie věd.
„V rámci analýz kosterních pozůstatků, se díky novým přírodovědným metodám stále více dovedeme dovídat o vzhledu obyvatelstva, o dožitém věku, o zdravotním stavu, o způsobu stravování, o příbuzenských vazbách a podobně. To umožňuje poměrně atraktivně veřejnosti představovat rekonstrukci některých dávných obyvatel našeho území,“ popisuje.
„Je to překvapivě velmi pestré. Obyvatelé jsou různorodí tak, jak jsou různorodí i dnes. Výpověď je hodně důležitá právě v té pestrosti, v té směsici a v tom, že všichni v podstatě sdíleli území, kulturu a komunitu v nějaké době společně,“ pokračuje.
Antropologická analýza
„Provede se základní antropologická analýza. Funguje to tak, že tvar tvrdých tkání, což jsou kosti, nějakým způsobem ovlivňuje i podobu měkkých tkání. To znamená, že lze na tyto kosti, na lebku nabudovat svalstvo, které odpovídá tvaru lebky,“ popisuje.
Zrekonstruované tváře předků budou k vidění v příštím roce. „Spustíme webovou galerii a rádi bychom ještě celý projekt završili společnou knižní publikací všech postav, kterým se nám podařilo zatím dát tvář,“ vysvětluje.
„Chceme lidem ukázat, jak vypadali naši předkové, jak vypadali dávní obyvatelé naší země. Také tím chceme lidi upozornit, že historie nejsou jenom význačné postavy panovníků nebo jména známých vojevůdců. Naopak nositelem dějin, nositelem naší minulosti byli běžní lidé s běžnými starostmi fyzickými i duševními, tak, jak je máme i my,“ doplňuje Komoróczy.
Dnes zrekonstruované podoby dávných obyvatel našeho území mohou lidé vidět například v brněnském pavilonu Anthropos a také v klenotnici Velké Moravy v obci Modrá.