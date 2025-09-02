Velkolepé ‚tatíčkovy‘ březnové narozeniny? Na Hrad mířily tisícovky dárků od bačkor po stříbro
Oslavy březnových narozenin československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka byly velkolepé a důkladně připravované. Často trvaly víc než týden. Zatímco soukromé rodinné oslavy byly jednoduché a Masaryk při nich dostával pravidelně šest růží, po republice se odhalovaly sochy a pamětní desky. Na Hradě se také rok co rok kupily vyšívané polštáře, bačkory, obrazy, plédy nebo bábovky.
Sedmý březen se pravidelně připomínal v tisku i rozhlase, vysazovaly se Masarykovy lípy, odhalovaly se pamětní desky nebo sochy a konala se slavnostní shromáždění.
Masarykovo jméno se dostávalo do názvů ulic, parků nebo turistických tras. Vznikaly oslavné básně. Dokonce vycházely i příručky, jak si mají lidé narozeniny prezidenta správně připomínat a jak nejlépe „uchopit“ organizaci oslav.
Zouvák, lopata i bačkory
Největší oslavy proběhly v roce 1930, kdy bylo Masarykovi osmdesát let. Na Hrad mířily tisícovky darů. Prezident dostal koberce, knihy, obrazy, ručníky, plédy, bačkory, vyšívané polštáře, stříbro, bábovky, lopatu i zouvák. 20. dubna se ve Vladislavském sále konala i výstava, kde se sešlo 1300 předmětů.
Některé věci si nechala rodina, další dostal Červený kříž a některé se staly součástí muzeí nebo Masarykovy knihovny.
Mohutné prvorepublikové oslavy narozenin nikdy víc neohrozily drobné protesty, během kterých se objevila třeba pošpiněná československá vlajka. Jindy někdo počmáral prezidentův portrét. Tyto menší incidenty se odehrávaly hlavně v národnostně smíšených nebo německých oblastech.
Šest narozeninových růží
V rodinném kruhu se narozeniny slavily jednoduše. Prezident dostával pravidelně oblíbené růže. „Otec měl velmi rád růže, zvláště červené. Šest růží za šest členů rodiny. Za matku a nás pět dětí, včetně Elinky, která s námi byla nakrátko,“ vzpomínala v 50. letech dcera prvního československého prezidenta Olga.
Elinkou myslela Eleanoru, která zemřela ve čtyřech měsících. Vedle Olgy měli manželé Masarykovi také dceru Alici a syny Herberta a Jana, pozdějšího ministra zahraničí.
U Masarykových bylo podstatné vzdělání a fyzická zdatnost. Samozřejmostí bylo pravidelné cvičení v Sokole. Děti se věnovaly také plavání, tenisu, bruslení nebo lyžování. Herbert Masaryk patřil k průkopníkům studentského sportovního hnutí v Čechách, hrál fotbal za sportovní klub Slavia, taky hokej a byl členem veslařského kroužku Blesk.
Jan a Olga chodili do tenisového klubu LTC v Praze. Rodiče děti podporovali i v uměleckém nadání.
Manželé Tomáš a Charlotta
Tomáš Masaryk se seznámil s Američankou Charlottou Garrigueovou během studijního pobytu na univerzitě v Lipsku. Poprvé se s ní setkal v červnu 1877, když mu bylo 27 let. Charlotta vyrůstala s deseti sourozenci v New Yorku v dobře finančně situované rodině. Její otec Rudolf Garrigue se vyučil knihkupcem a v Americe se stal zakladatelem pojišťovny.
Charlotta a Tomáš se brzy zasnoubili a ani ne rok po seznámení se vzali v New Yorku. Manželský pár začal používat společné příjmení Garrigue Masaryk. Nejdřív bydleli ve Vídni, kde Masaryk začal přednášet na tamní univerzitě. Následoval přesun do Prahy, kde byl TGM jmenován v roce 1882 profesorem.
