‚Velký zápal, nadšení a elán.‘ Prahu před 35 lety navštívila britská premiérka Thatcherová
Ještě ani ne rok po sametové revoluci začali světoví státníci ze Západu jeden po druhém navštěvovat Československo. Třeba na podzim 1990 poprvé v historii na československou půdu vstoupil britský ministerský předseda, tehdy předsedkyně Margaret Thatcherová. V těchto dnech od událostí uběhlo 35 let.
Britská premiérka Thatcherová dorazila v neděli 16. září 1990, den před plánovanými schůzkami, aby si mohla projít Prahu. „V těchto chvílích si paní Thatcherová podle plánu jejího pobytu prohlíží historické pamětihodnosti Prahy, pokud se nic nezměnilo, je zrovna na Staroměstském náměstí,“ hlásil ten den Československý rozhlas.
Britská premiérka Margaret Thatcherová podporovala integraci Československa do západních struktur. Prahu poprvé navštívila před 35 lety
Další den začala oficiální jednání. S československým prezidentem Václavem Havlem se Thatcherová setkala už v březnu při jeho návštěvě Spojeného království. Poté na schůzku navázali.
„Už jsme mluvili konkrétněji o budoucnosti evropského kontinentu, o budoucím postavení Československa v Evropě. Mluvili jsme o různých existujících evropských institucích a strukturách. Informoval jsem ji o našem zájmu, o asociační dohodu s evropskými společenstvími,“ popsal po jednání Havel.
Thatcherová integraci postkomunistických zemí do západních struktur velmi podporovala. „Uvítáme nově osvobozené země východní Evropy, konkrétně Československo, jako členy evropských společenství. Jsem také velmi ráda, že mohu dnes oznámit, že bude zrušena vízová povinnost pro československé občany od 1. října při jejich cestách do Británie,“ oznámila při tehdejší návštěvě britská předsedkyně vlády.
‚Rozumná zásada‘
Thatcherová také slíbila pomoc s ekonomickými změnami a budováním právního státu a parlamentní demokracie.
„Jednání připravila půdu pro vzájemně výhodné ekonomické vztahy, k nimž Británie přistupuje na základě rozumné a v dnešním světě jediné možné zásady: ‚Pomozme Československu, aby si pomohlo samo‘,“ komentoval nové československo-britské vztahy tehdejší rozhlasový zpravodaj ve Spojeném království Karel Kyncl.
Před pěti lety se o tehdejších schůzkách rozmluvili britské archivy, našly se třeba podklady pro jednání. „Margaret Thatcherová navštívila Československo relativně brzy po pádu komunismu. Z dokumentů můžete cítit velký zápal, nadšení a elán pro rozšíření obchodní a ekonomické spolupráce, ale dokonce i kulturních vazeb,“ popsal tehdy odborník na moderní historii z londýnského národního archivu Richard Danley.
Margaret Thatcherová nebyla však zdaleka jediná z významných politických představitelů, kdo navštívil Československo tak brzo po pádu komunismu. Ještě před ní přijel třeba tibetský dalajlama, papež Jan Pavel II. nebo francouzský prezident François Mitterrand. Prahu pak 17. listopadu navštívil také americký prezident George Bush starší.