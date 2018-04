Unikátní nález z Brna. Geologové objevili fragment pravěké venuše

Geologové v terénu studují suroviny kamenných artefaktů z pravěku. Při té příležitosti občas najdou i něco z keramiky, což byl také tento případ. Úlomek keramiky si geolog Petr Gadas nejdříve zařadil jako ucho nádoby, kterých v okolí také pár našel.

Jeho kolega Antonín Přichystal ho však upozornil na to, že tvar zlomku je charakteristický pro část ženské sošky, a pomohl tak identifikovat výjimečný nález, jenž je spojen s osadou kultury s moravskou malovanou keramikou.

Nález je z konce podzimu loňského roku. Geologové oproti archeologům nesmí dělat výkopové práce. „Víme ale o velké části sídlišť z doby, kdy se zpracovával kámen, takže známe určité lokality, kde se připravoval k dalšímu použití,“ uvedl Gadas. Místo, kde byla soška nalezena, je lokalitou jedné z dílen. To, co by byl možná pro archeology běžný nález, je ale pro geology unikátní.

Téměř stogramový úlomek o rozměrech zhruba 6,5 centimetru na výšku i na šířku patří mezi venuše střelického typu pojmenované podle Střelic u Znojma, kde byly původně objeveny. Pozůstatky těchto plastik se nalézají v poměrně velké oblasti a jsou jedním z dokladů toho, že mezi sebou lidé v té době čile komunikovali i obchodovali.

Do pravěkého sídliště u Tuřan lidé podle Gadase donášeli velmi vhodnou horninu pro výrobu kamenných nástrojů, a to takzvanou zelenou želešickou břidlici z osm kilometrů vzdálených Želešic.

Fragment sošky keramické venuše (na snímku) starý zhruba 6500 let našli v Brně-Tuřanech geologové z Masarykovy univerzity. | Foto: PR/Masarykova univerzita | Zdroj: ČTK