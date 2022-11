Muzeum prodává 50 věrných kopií Věstonické venuše. Exkluzivitu zajišťuje certifikát a každá má své číslo

Nejslavnější archeologický nález Česka – sošku Věstonické venuše – může mít doma každý, kdo si koupí její věrnou repliku, kterou od úterý prodává Moravské zemské muzeum v Brně. Na rozdíl od běžně prodávaných kopií je velmi přesná: prototyp pro formu, ze které se nové kopie odlévají, totiž vznikl z digitálního modelu získaného pomocí CT snímků originálu. Ty nechalo muzeum udělat před několika lety pro výzkumné účely. Brno 23:23 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden zásadní rozdíl kopie oproti originálu ale přece jen je – replika není rozlomená na dva kusy | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„U věstonické Venuše už není možné udělat klasickou formu. Kdyby odlitek mohl být dokonalý se všemi nerovnostmi, ale jelikož by mohlo dojít k poškození originálu, tak se volila právě tato digitální forma,“ vysvětluje sochař Jiří Pec, jak kopie sošky vznikla. Vzít do ruky originál venuše je kvůli její nevyčíslitelné hodnotě prakticky nemožné.

I proto muzejníci chtěli, aby kopie odpovídala originálu nejen vzhledem, ale také hmotností a povrchovou úpravou. „Když máte plastový odlitek, tak cítíte, že to je lehké a že to je teplé. Tuhle venuši když si vezmete do ruky, tak cítíte tak, jak když si vezmete kámen,“ dodává.

Složení směsi pro odlitky ladil Jiří Pec s muzejníky asi rok. Stejně tak její barvu: „Tohle je opravdu pryskyřice, materiál pro barvené pigmenty vypozorované z té venuše. To, co držíte v ruce je barvený, surový materiál,“ říká sochař.

Jako jeden kus

Jeden zásadní rozdíl kopie oproti originálu ale přece jen je – replika není rozlomená na dva kusy. „Tím, že se často vystavuje ve vzpřímené poloze na stojánku, tak jsme šli cestou udělat ji jako jeden kus.

Když ji tvůrce původně vytvořil, byla jeden kus. To, že je na dva kusy, vzniklo pravděpodobně v době výpalu, kdy soška v této části praskla,“ upřesňuje kurátor Petr Neruda.

K výrobě přesných kopií motivoval pracovníky muzea trvalý zájem o suvenýry s motivem venuše, které ale často nejsou dostatečně věrné a reprezentativní. „Zatím je pro sběratele k dispozici 50 kusů,“ říká Petr Neruda. „Abychom zajistili exkluzivitu, tak jsme k tomu přidali certifikát. Každá kopie je číslovaná,“ doplňuje.

Jak moc se kopie podobá originálu mohou návštěvníci porovnat na výstavě Nejstarší šperky a ozdoby těla v Pavilonu Anthropos.

Věstonická venuše je v expozici uložena ve speciální trezorové vitríně. „Je tam spokojená, má tam správnou vlhkost a pohodlí a zůstane tady až do 28. února,“ dodává mluvčí Moravského zemského muzea Barbora Onderková.