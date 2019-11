Po pěti letech si zájemci budou moct prohlédnout originál Věstonické venuše. Zhruba 11 centimetrů vysoká soška nahé ženy ze starší doby kamenné je nejstarším předmětem svého druhu na světě. Jedinečnou příležitost ji vidět na vlastní oči budou mít několik dní návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci. Olomouc 8:04 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Prázdná trezorová vitrína | Foto: Antonín Valenta | Zdroj: Vlastivědné muzeum Olomouc

„Toto je prázdná trezorová vitrína. Vidíte, že má speciální sklo,“ ťuká ředitel muzea Břetislav Holásek na bezpečnostní trojsklo vitríny, která bude chránit sošku Věstonické venuše. Podle něj jsou tyto trezory v Česku jen tři.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Věstonickou venuši ochrání na olomoucké výstavě speciální vitrína. Na převoz dohlédne policie. Natáčela Blanka Mazalová

„Máme ji tady zapůjčenou za velké peníze,“ říká s tím, že pořízení je nákladné. „Musí stát na speciálních železech. Je to těžká vitrína, dovezl ji náklaďák a smontovali odborníci,“ přibližuje pro Český rozhlas Olomouc.

A otáčí se hned vedle k menší bezpečnostní vitríně. „Bude v ní první kopie Věstonické venuše, která je shodou okolností u nás ve vlastivědném muzeu, aby si ji lidé mohli prohlédnout ještě kolem dokola. Aby viděli také její záda a pozadí, protože originál bude v krabičce,“ vysvětluje Holásek.

Ředitel muzea zároveň vyvrací různé fámy. V Olomouci opravdu bude k vidění originál sošky Věstonické venuše, jejíž cenu američtí starožitníci odhadli na 40 milionů dolarů.

„Spousta lidí až teď začíná chápat, že skutečně sem přijede ta práva venuše. Spousta lidí neví, že se na jižní Moravě vystavuje kopie, ale originál se vystavuje jednou za x let,“ upřesňuje Holásek.

Soška pod dohledem

Výstavní Handkeho sál už výtvarník Petr Šubčík pomyslně předělil na dvě části. První bude patřit exponátům z olomouckého vlastivědného muzea, archeologickým nálezům z Předmostí u Přerova. „Je tu socha neandrtálce, mamuta a potom jsou tu pravěké kosti a kamenné nástroje,“ vyjmenovává Šubčík.

Věstonická venuše | Foto: Petr Novák, Wikipedia

Soška se podle ředitele Holáska přesune v úterý z Brna do Olomouce za mimořádných bezpečnostních opatření.

„Pokud mám správné informace, policie na to dokonce použije i helikoptéru, pokud to počasí dovolí. Ale detaily nevíme, protože je to věc policie,“ doplňuje.

A mimořádná opatření budou fungovat i v době výstavy. „Agenturní pracovníci budou hlídat, aby tady nebyly přetlaky, aby nedošlo k nějakým problémům, a samozřejmě budou hlídat hlavně tu venuši,“ uzavírá Holásek.

Výjimečnou příležitost prohlédnout si originál Věstonické venuše budou mít návštěvníci olomouckého vlastivědného muzea od 27. listopadu do 8. prosince.