Videomapping v ruinách Stalina. Výstava na Letné připomene české 20. století

V 50. letech stál na pražské Letné monumentální Stalinův pomník. Po jeho odstranění zůstal na letenské pláni dodnes podstavec se sklepením. Organizace Post Bellum tam ve spolupráci s Českým rozhlasem uspořádá výstavu ke stoletému výročí založení Československa. Takzvaný Stalin se ve středu na několik hodin otevřel pro novináře.

V 50. letech stál na pražské Letné monumentální Stalinův pomník. Po jeho odstranění zůstal na letenské pláni dodnes podstavec se sklepením | Foto: Lukáš Žentel | Zdroj: Post Bellum

Videomapping v sutinách

Sklepní prostory Stalina, jak se dnes prostoru říká, se v rámci téhle výstavy příliš měnit nebudou, zajistí se jen bezpečnost. Prostor je opravdu neutěšený, šlapete se v sutinách, jde vlastně velký železobetonový bunkr předělený posprejovanými sloupy. Na začátku 90. let tu byl hudební klub, dvě desítky let se tam ale v podstatě nic neděje.

Na tyto neupravené plochy se budou promítat fotky a záznamy Paměti národa, které vznikají ve spolupráci společnosti Post Bellum a Českého rozhlasu.

„Tento prostor si musíme představit, že se těmi moderními projekčními technologiemi promění ve velkou expozici, kdy se ten návštěvník na každém kroku bude ocitat v jiném historickém období 20. století,“ vysvětlil Radiožurnálu ředitel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa.

„Takovéto silné místo je úžasné pro audio video drama. Chtěli bychom využít moderní technologie k tomu, aby se návštěvník přenesl do toho 20. století,“ dodal Kroupa.

Organizátoři plánují využít možností videomappingu, zvukových projekcí a samozřejmě se budou promítat i nahrávky Paměti národa, které už Post Bellum patnáct let zpracovává - a které se pravidelně vysílají i na Českém rozhlase Plus.

Zamyšlení o 20. století

Spolupracovat na výstavě bude i Ústav pro studium totalitních režimů. Jeho ředitel Zdeněk Hazdra vidí plánovanou výstavu jako nutnou připomínku událostí naší moderní historie. „Smyslem je opravdu ukázat, že ty dějiny, které česká společnost prožila, opravdu nebyly jednoduché. Ostatně za všechno mluví dvě světové války a totalitní režimy,“ řekl Radiožurnálu Hazdra.

Letos na jaře vznikl nápad, že by přímo v prostorách Stalina mohl být muzejní prostor, kterému se zatím pracovně říká Institut Paměti národa | Foto: Lukáš Žentel | Zdroj: Post Bellum

„Výstava by měla posloužit jako určité zamyšlení, jaké to století bylo - jak se s ním česká společnost vyrovnala či nevyrovnala. Kdy jindy, než když si připomínáme 100 let od vzniku československého státu, který byl založen na hodnotách demokracie a svobody,“ doplnil Hazdra.

Ústav pro studium totalitních režimů poskytuje i archivní materiály - například záznamy Státní bezpečnosti.

Výroční výstava bude časově omezená. Otevře se, pokud vše půjde podle plánů, v říjnu příštího roku. Zatím se ještě neví, jestli objekt bude technicky vyhovovat i v zimních měsících. Během jara 2019 by ale měla být znovu přístupná.

Pořádá se veřejná sbírka

Prostory Stalina jsou už dlouho předmětem vyjednávání. O plánech se Stalinem kromě Mikuláše Kroupy mluvila pražská primátorka Adriana Krnáčová, jak řekla, momentálně řeší magistrát jakožto vlastník prostoru další plány s radnicí Prahy 7.

Letos na jaře vznikl nápad, že by přímo v prostorách Stalina mohl být muzejní prostor, kterému se zatím pracovně říká Institut Paměti národa. Už teď je ale jasné, že budou zapotřebí zásadní investice, protože s celým prostorem se nehýbalo poslední dvě desítky let.

Ještě v 90. letech tam byl hudební klub, další pokusy o oživení se zatím ale nepodařily. A ve středu padla i první částka, která bude zapotřebí k zorganizování výroční výstavy - je to 10 milionů korun. Post Bellum bude pořádat i veřejnou sbírku. Teď se Stalin opět uzavírá a bude potřeba zhruba tři čtvrtě roku, než se celý projekt připraví.

Na pražské Letné - v místech, kde v 50. letech stál Stalinův pomník - chystá společnost Post Bellum spolu s Českým rozhlasem velkou výstavu k výročí založení Československa | Foto: Lukáš Žentel | Zdroj: Post Bellum