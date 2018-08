‚Všemu lidu Československé republiky.‘ Fišerův hlas vešel do dějin, před 50 lety oznámil okupaci

Hlasatel Vladimír Fišer oznámil na rozhlasových vlnách před druhou hodinou v noci na 21. srpna 1968 vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Opakovaně četl zvláštní provolání, ve kterém vedení KSČ invazi odsoudilo. Zároveň vyzývalo všechny občany republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Praha 14:53 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlasatel Vladimír Fišer, který 21. srpna 1968 oznámil rozhlasovým posluchačům, že je země okupována | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Chodil jsem číst výzvy: Vážení posluchači, za okamžik budeme vysílat důležitou zprávu,“ vzpomínal před lety na svou nejdramatičtější hlasatelskou službu Fišer, který jako hlasatel pracoval v Československém rozhlase od roku 1953.

Vladimír Fišer odstartoval legendární vysílání, ve kterém redaktoři informovali o situaci, tlumočili tichý vzdor obyvatel vůči okupantským vojskům i vybízeli ke klidu, aby předešli krveprolití.

Vzápětí, po přečtení výzvy, se v domech rozsvěcovala okna, taxikáři troubili, lidé volali do rozhlasu.

„Na operativním pracovišti se brzy ráno sešla spousta rozhlasáků, Jirka Dienstbier, Honza Petránek a spousta dalších,“ připomněl kdysi Fišer.

Vzrušená atmosféra okupace a nebývalá solidarita i soudržnost lidí ho provázela i cestou z rozhlasu domů.

V samoobsluze ho lidé poznávali a pouštěli ho, aby si mohl nakoupit. „Celý národ tím žil, držel palce sám sobě i vysílání,“ vyzdvihl.

Osobitý podmanivý hlas Vladimíra Fišera využíval také Krátký film.

„Kameramani běhali celou dobu po Praze a točili a točili – to už byl filmový týdeník. Honem to namluvit a do kin,“ vzpomínal.

Vladimír Fišer zemřel v roce 2015.