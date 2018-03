Remek zůstává po 40 letech jediným Čechem ve vesmíru. Během 10 let se to může změnit

Jediný Čech - přesněji řečeno Čechoslovák - ve vesmíru. Tento titul patří i po 40 letech jen jednomu muži, Vladimírovi Remkovi. Na výzkumnou cestu mimo planetu Zemi se spolu se sovětskými kolegy vydal právě 2. března roku 1978. Díky evropskému kosmickému programu však Češi mají šanci vyslat své zástupce do kosmu znovu. Praha 8:37 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kosmonaut Vladimír Remek (vpravo) | Zdroj: ČTK

„Start. Nad Kazašskou krajinou zazářilo slunce. Zvedá se prach. Příšerný rachot,“ popisoval start lodi Sojuz 28 z kosmodromu Bajkonur v tehdejším Československém rozhlase redaktor Ilja Jenča. Vladimír Remek strávil ve vesmíru téměř osm dní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 40 let od cesty Vladimíra Remka do kosmu. Poslechněte si reportáž Pavly Lioliasové

„Milí spoluobčané, soudružky a soudruzi, poprvé v historii může k vám z vesmíru promluvit občan Československé socialistické republiky,“ vysílal Československý rozhlas Remkův pozdrav. Do vesmíru letěl jako kosmonaut - výzkumník. Jak později vzpomínal, během mise měl mnoho úkolů, pořád ale byl čas všímat si krásy vesmíru.

„Například opakovaně tzv. západ slunce, protože ta kosmická loď obletí šestnáctkrát planetu. Osvětlená města, aglomerace, ale také například polární záři jsem měl příležitost vidět. Viděl jsem i meteor proletět pod námi,“ popisoval Remek.

Další Češi ve vesmíru? Možná za 10 let

Československo se po USA a Sovětském svazu stalo třetí zemí s občanem ve vesmíru, připomíná předseda České astronomické společnosti Milan Hanousek.

„Byl to začátek mezinárodní spolupráce. Předtím v roce 1975 Američané s Rusy zkusili projekt Sojuz-Apollo. Úplně se to nepovedlo a toto byl pak začátek další spolupráce, která pokračovala dalšími mezinárodními lety. Někdy v zemích socialistického tábora. Potom v amerických raketoplánech byli i kosmonauti z dalších států,“ vysvětluje Hanousek.

A Češi mají podle něj šanci, aby se v budoucnu podívali do kosmu znovu. „Česko je členem Evropské kosmické agentury, to znamená, že až bude příští výběr na evropské kosmonauty, tak i Češi mají možnost se do výběru přihlásit. Pokud budou kvalitní, budou mít štěstí a prokážou kvality, tak se to třeba povede a za 10 nebo 15 roků budeme mít dalšího českého kosmonauta,“ vysvětluje Milan Hanousek.

Krteček na oběžnou dráhu

I když Remek zůstává i po čtyřiceti letech jediným krajanem, který se do vesmíru podíval, česká stopa se tam znovu objeví ještě tento měsíc.

Bývalý kosmonaut a český velvyslanec Vladimír Remek (vlevo) s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ve středu 21. března odstartuje na Mezinárodní kosmickou stanici nová expedice Sojuz MS-08, v rámci které poletí do vesmíru už potřetí americký astronaut Andrew Feustel a poveze Krtečka. Kromě toho poveze i obrázky, kterými bude vzpomínat na židovského chlapce Petra Ginze, který zahynul v roce 1944 v Osvětimi,“ dodává Milan Hanousek z České astronomické společnosti.

Vladimír Remek byl od roku 2004 europoslancem za KSČM, od roku 2013 do konce letošního ledna pak zastával post velvyslance v Rusku.