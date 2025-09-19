Vojenské knoflíky, projektily z mušket a devět vojáků. Archeologové našli hromadný hrob z bitvy u Žďáru
Archeologové při záchranném výzkumu v trase budoucí dálnice D11 u Trutnova našli hromadný hrob vojáků z prusko-rakouské bitvy u Žďáru roku 1745. Podle expertů jde o vzácný nález, první svého druhu z té doby v Česku. V trase jsou i četné nálezy z pozdější bitvy v roce 1866. Novinářům to v pátek řekl archeolog Matouš Holas z královéhradeckého Muzea východních Čech.
Archeologický výzkum začal 4. září, vlastní stavba úseku dálnice z Jaroměře do Trutnova by měla začít do konce letošního roku.
Na hrob archeologové narazili zhruba před týdnem a stále ho zkoumají. Podle předběžných zjištění by v něm mělo být devět vojáků naskládaných na sobě. „Hrob by se měl vztahovat k bitvě u Žďáru roku 1745. Našly se v něm i vojenské knoflíky a projektily z mušket," uvedl Holas. Přesné místo nálezu archeologové zatím nezveřejnili.
V bitvě, která byla součástí takzvané druhé slezské války o rakouské dědictví, činily ztráty na obou stranách téměř 10 tisíc mužů. „Žádné hroby na bojišti nejsou označené a dosud se na ně nenarazilo. Ale vojáci zde někde musí být pohřbeni,“ uvedl Holas. V bitvě se 30. září 1745 střetlo asi 20 tisíc Prusů a asi 40 tisíc vojáků rakousko-saských sil. Střet skončil pruským vítězstvím.
Bitva u Nového Rokytníku
Archeologové v místě dále nacházejí artefakty z prusko-rakouské bitvy roku 1866, která se odehrála téměř ve stejných pozicích jako bitva roku 1745. „Rakouská armáda se zde v bitvě zvané u Nového Rokytníku snažila po vítězství nad Prusy u Trutnova dostat z obklíčení,“ uvedl Holas.
Počet jednotlivých nálezů se zatím blíží 1000, nejčastěji jde o kulky z pušek. Našly se i knoflíky, dělové koule nebo jezdecký třmen. Archeologové další tisíce nálezů ještě očekávají.
„Nálezy nám řeknou, odkud kam se střílelo, kudy vojáci postupovali proti kanonům. Podle nalezených zápalek k dělům již máme lokalizovanou polohu baterie z bitvy 1866,“ uvedl archeolog. Pravěké nálezy v kopcovité a skalnaté lokalitě nečeká. Ornici skrývá bagr, lokalitu pak archeologové procházejí s detektory kovů.
Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova je posledním z celé dálnice D11, který se ještě nestaví. Celý by měl být dokončený v roce 2028. Loni Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek z Trutnova ke státní hranici s Polskem, hotový by měl být v roce 2028. Zbývající úseky dálnice z Prahy přes Hradec Králové po Jaroměř jsou od prosince 2021 hotové.