Otýlii Vranskou pravděpodobně zabili rotmistr a prostitutka. Policie si je po letech jistá na 80 procent

Policisté po 90 letech zřejmě objasnili případ vraždy slovenské prostitutky Otýlie Vranské. Na vraždě se s největší pravděpodobností podíleli rotmistr Josef Pěkný a prostitutka Antonie Koklesová. Na přednášce k 90. výročí vraždy to ve čtvrtek řekl ředitel policejního muzea Radek Galaš, uvedl server iDNES.cz. Praha 13:19 21. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden z kufrů, ve kterém byly nalezeny ostatky Otýlie Vranské | Zdroj: Profimedia

Vranská byla zavražděna v Praze v noci z 31. srpna na 1. září 1933. Pachatel či pachatelé její vykrvené tělo rozřezali, části uložili do dvou kufrů a zavazadla poslali ve dvou různých vlacích na Slovensko.

„Naši podezřelí jsou dva, nikdy po 90 letech nemůžete říct, že jste si na 100 procent jistí. Jsme si jistí na 80 procent,“ cituje server Galaše.

„Otýlie nebyla obětí sexuálního devianta. Nikdy nebylo zadokumentováno přiznání se k vraždě či na smrtelné posteli. Poznatky pochází z archivních fondů, tisku a především spisu, je dochovaný z velké většiny,“ vysvětloval ředitel policejního muzea.

Před 75 lety zemřel Jan Masaryk. Okolnosti jeho smrti zůstávají dodnes neobjasněné Číst článek

„Jsme na 80 procent přesvědčeni o tom, že na vraždě se přímo a významnou měrou podílel rotmistr Josef Pěkný a přímou účastnicí, ne-li spolupachatelkou byla Antonie Koklesová,“ doplnil Galaš, podle kterého je tak možné případ považovat za objasněný.

Příčina smrti

Příčinou smrti podle Galaše nebyly rány do hlavy, s čímž pracovala původní teorie. Vranská byla podřezána zaživa, následovaly sečné rány do hlavy, nejspíš sekáčkem či šavlí, poté bodné rány do hrudníku. Teprve pak bylo její tělo rozčtvrceno.

Pěkný šavli nejspíše vlastnil, protože byl legionář a účastník bitev v Rusku a na Sibiři. Galaš ale upozornil, že se nikdy přesně nezjistí, jak to tenkrát bylo.

Pachatelé údajně vraždili pod tíhou situace a v afektu kvůli existenční situaci Pěkného. Důkazy jsou ale nepřímé.