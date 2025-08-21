‚Všichni jsou nepřátelé Ruska.‘ Invaze v roce 1968 se podobala ‚okupaci‘ v roce 1945, říká historik
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 byla zřejmým začátkem okupace, ovšem historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu označuje za okupaci i osvobození v roce 1945. Podle něj šlo jen o jinou formu ovládnutí našeho území Sovětským svazem. Podobně se na to dívá i téměř devadesátiletá Anastázie Kopřivová, potomkyně ruských emigrantů, která jako devítiletá zažila v Praze květen 1945 a o 23 let později srpen 1968.
„Jenže tehdy se to tak nebralo a nikdo o tom nemluvil jako o okupaci. Naopak byli jsme osvobození. To tvrzení mi nepřipadá jako přitažené za vlasy, spíš jsem si na to ještě nezvykla. Ale je to pravda, je to správné označení, ale k tomu označení bylo potřeba 80 let, než jsme na to jakž takž přistoupili,“ říká energická penzistka ve své pracovně s výhledem na Petřín.
Osvobození Československa Rudou armádou v roce 1945 označuje historik Prokop Tomek jako okupaci. A na základě výzkumu dokazuje, že se nijak zásadně nelišila od okupace v roce 1968
Anastázie Kopřivová, rozená Vukolová je dcera ruských emigrantů, kteří utekli po Bolševické revoluci do Prahy. Jejího dědečka zatkla sovětská kontrarozvědka už v květnu 1945, stejně jako stovky dalších emigrantů a československých občanů, a odvlekla je do gulagů.
„Dědečka zatkli koncem května. Odvedla ho Směrš (akronym slov Smrt špionům – pozn. red.) a nikdo nikdy nezjistil, kam ho odvezli.“
Zatýkání na obsazeném území je jeden z důvodů, proč historik Prokop Tomek považuje osvobození za okupaci.
„Rudá armáda sem přijela osvobodit Československo, ale z té praxe, která je doložená úředními zápisy, je zřejmé, že se tady Rudá armáda chovala ne jako na osvobozeném území, ale jako na spíš dobytém území, že se snažila ze země získat, co se dalo,“ připomíná.
‚Tak jsme tady zase‘
Sovětská armáda vyžadovala obrovské množství dávek potravin, vojáci rabovali, zabavovali továrny a nemovitosti. Americká armáda přitom podle Tomka byla na rozdíl od Sovětů naprosto soběstačná: „Potraviny a zásoby si vozila sama.“
Během invaze v roce 1968 bydlela Anastázie Kopřivová na pražské Hanspaulce, bylo jí třicet let, a protože mluvila plynule rusky, snažila se s vojáky diskutovat.
„Takže jsem tam napochodovala agitovat. Ti vojáci ale ani nevěděli, kde jsou. Hrozně se divili, že jsou v nějakém Československu. Mysleli, že tady bojují s Němci nebo proti Američanům. A někteří říkali: ‚Praha, Praha, tu jsme přece osvobozovali. No tak jsme tady zase, no tak o co jde‘?“
Jenže stejně jako v roce 1945 i tehdy mezi vojáky rychle přicházeli politruci, kteří zakazovali jakýkoli kontakt s místními. „Za chvíli jim vždycky někdo přišel vysvětlit, že tohle poslouchat nesmí,“ říká Anastázie Kopřivová. Ta ve svých téměř devadesáti letech stále publikuje a rozebírá kořeny sovětského či spíše ruského režimu.
„Kromě imperiální politiky je vždy přítomný i pohled, že okolní svět je nepřátelský, všichni jsou nepřátelé Ruska, všichni usilují o jeho zničení a všichni jsou to nemorální pohani. Kdežto čistota ducha je v pravoslaví a Rusko proto musí zapouštět všude nějaké kořínky. Takže oni pořád zapouštějí někde kořínky,“ vysvětluje.
V roce 1968 se historie dobývání opakovala a Prokop Tomek připomíná kořistnický přístup okupantů. Sověti si například vymohli kurz 32 korun za jeden rubl a v tomto kurzu nakupovali zásoby pro vojáky i pro civilisty, ti nemuseli například platit ani clo.
„Ministerstvo financí odhadovalo naši ztrátu jen na tom kurzu na pět set milionů korun ročně,“ říká Tomek. „A k tomu se přičítala výstavba patnácti tisíc bytů z našeho rozpočtu a celé zásobování sovětských posádek,“ dodává.
Sovětská vojska zůstala po srpnové invazi v Československu až do 27. června 1991, kdy zemi opustil poslední sovětský voják, generálporučík Eduard Vorobjov, velitel Střední skupiny sovětských vojsk dislokovaných v Československu.