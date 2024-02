Vybudoval jednu z nejlepších zpravodajských služeb. Karel Procházka velel českým agentům až do zrady

Zcela nepozorovaně se v roce 1996 do České republiky vrátil jeden z poúnorových exulantů. Tuctové jméno – Karel Procházka – neprozradí, že šlo o muže, který v polovině 50. let na Západě disponoval asi nejlepšími informacemi o tom, co se děje v Československu. Zapomenutého šéfa jedné ze zpravodajských služeb připomene v pořadu Portréty historik Prokop Tomek.

Praha 21:00 17. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít