Celníci v NDR kvůli útěkům na Západ kontrolovali i rakve. Za hodinu prověřili kolem stovky aut

Chartu advokát Machourek nepodepsal, aby mohl pomáhat disidentům. Opatroval jim knihy i kartáčky

Trvalo sedm let, než komunistický režim dovolil věřícímu mladíkovi studovat vysněnou právnickou fakultu. Za to se mu „odměnil“ tím, že až do listopadu 1989 pravidelně hájil známé moravské disidenty.