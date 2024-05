Vynálezce pohonu Slovenské strely Sousedíka zavraždilo gestapo. Kde má hrob, to dodnes nikdo neví

Za svůj život ale stihl založit továrnu, podat několik zásadních patentů – například hybridní pohon železničního vozu, který pak měla i legendární Slovenská strela –, ovlivnit společenský i politický život na Valašsku a vybudovat silný protinacistický odboj. Sousedíkův hrob ale ve Vsetíně nenajdete.

Synovi Josefa Sousedíka Tomášovi byl rok, když jeho otec zemřel. „Narodil jsem se v říjnu 1943 jako čtvrté dítě, starší bráška Josef tragicky zemřel už jako malý. Pak následovaly dvě sestry,“ popisuje.

Dodnes se neví, kde popel jeho otce je. „Gestapo potřebovalo vraždu ututlat. Spíš vypustili chiméru, podle které jim utekl a žije někde v zahraničí. Variant ale byla celá řada. Oni ho spálili v ostravském krematoriu pod jménem Josef Telička. Už tam se to rozdvojuje, další fáma říkala, že jeho urna měla být z neznámých důvodů převezena do Terezína a tam měl být s dalšími asi 300 urnami vysypán do Ohře,“ přibližuje.

„Je to možné, ale asi před deseti lety se přihlásil člověk v Brně, který měl v té době byt, ze kterého bylo vidět do dvora brněnského gestapa. Údajně tam koncem dubna přijel autobus vězňů, kteří vykopali jámu, a tam pak vysypávali urny. Skoro si myslím, že je pravděpodobnější, že (otcova urna) skončila na dvoře gestapa v Brně,“ dodává Tomáš Sousedík.

Josef Sousedík se svou budoucí ženou Zdenkou na pražském veletrhu v roce 1921 | Foto: autor neznámý | Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

