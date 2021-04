Před 60 lety zamířil jako první člověk do vesmíru. Ženě Gagarin pro jistotu napsal dopis na rozloučenou

Přesně před šedesáti lety začala nová éra dobývání vesmíru. Sovětský svaz 12. dubna 1961 poprvé vyslal do kosmu člověka. Šanci na úspěch mise přitom odhadovali na méně než 50 procent. Jurij Gagarin se na svůj úkol připravoval necelý rok. Že při tom možná zahyne, dobře věděl. Od stálého zpravodaje Moskva 11:17 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jurij Gagarin při návštěvě Prahy v roce 1961 | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas

„Ponechali!“ (česky: Jedeme!). Právě tahle dnes legendární věta byla před 60 lety tím, co mělo odlehčit vypjaté vteřiny před startem do neznáma. Před prvním letem člověka do vesmíru.

Rozhodnutí o tom, kdo usedne v lodi Vostok 1, padlo jenom o čtyři dny dříve. Z finální šestice adeptů nakonec sovětská státní komise vybrala sedmadvacetiletého Jurije Gagarina, jako náhradníka pak Germana Titova.

Přednost dostal skromný, srdečný mladík z chudých poměrů. Oba Gagarinovi rodiče pracovali v kolchozu. On sám se původně vyučil slévačem, než si proklestil cestu na vojenskou leteckou školu.

Jak říká neteř prvního kosmonauta Tamara Filatovová, tvůrce sovětského raketového programu Sergej Koroljov ho prosazoval kvůli jeho povaze.

„Uvědomoval si, že prvního kosmonauta zavalí obrovská sláva a že mu to může zamotat hlavu. A viděl, že u tohohle hošíka se nic takového nestane,“ vzpomíná pro Radiožurnál. Dodává při tom, že pokud šlo o fyzickou přípravu a vědomosti, byli všichni v principu dobře připravení.

Pro Tamaru Filatovovou byl prý Jurij Gagarin spíš jako bratr. Dělilo je od sebe 13 let a celá rodina žila pohromadě v jednom domě.

K příbuzným byl podle ní vždycky velmi pozorný. A zůstal prý takovým i poté, co se ze dne na den stal prakticky nejslavnějším člověkem planety. O tom, že letěl do vesmíru, se - stejně jako zbytek Sovětského svazu - dozvěděla až z rádia.

Jurij Gagarin se svou neteří Tamarou v roce 1967 | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas

„Nikdo o tom nevěděl. Bylo to nanejvýš utajené, takže si nikdo ani netroufal na něco takového pomyslet. Mysleli jsme si, že je náš Jura zkušebním pilotem.“

Nečekala prý ani, že by se člověk mohl tak rychle vydat do vesmíru. Vždyť ani ne čtyři roky předtím Sověti vyslali do kosmu teprve první družici Sputnik. Na let s lidskou posádkou se ale spěchalo. A to přesto, že z předchozích sedmi letů Vostoku byly úspěšné jenom tři. Člověka do vesmíru se ale chystali vypravit i Američané.

Děti pomůže vychovat stát

To, že jde o mimořádně nebezpečnou misi, Gagarin dobře věděl. Podle Tamary Filatovové dva dny před letem, 10. dubna, napsal svojí ženě dopis na rozloučenou.

„Napsal jí, aby jejich dcery milovala tak, jako je miloval on. Aby pomohla jeho rodičům, jak to bude možné. Že děti jí pomůže vychovat stát. Napsal jí: jednej, jak sama uznáš za vhodné, můžeš založit novou rodinu.“

I když zdaleka ne všechno šlo podle plánu, Gagarin nakonec obletěl Zemi a po 106 minutách úspěšně přistál.

Od sovětského vedení za to tehdy dostal černý automobil Volha a přidělený čtyřpokojový byt. Jeho rodičům pak nechali postavit nový, plně vybavený dům. Právě v něm nyní je Gagarinovo muzeum. Na Gagarinově ulici ve městě Gagarin, v Gagarinském rajónu. Asi 160 kilometrů od Moskvy.

Na nejslavnějšího rodáka ve městě odkazují zmínky téměř na každém rohu. Jak říká jeho neteř Tamara, když mohl, jezdíval sem za rodiči. Občas s kamarády na lov nebo na ryby.

Volného času prý ale příliš neměl. Absolvoval nekonečnou plejádu cest po Sovětském svazu i zahraničí. Ta vůbec první vedla hned v dubnu 1961 do Československa.

Dárek, který Jurij Gagarin dostal v roce 1961 při návštěvě Československa | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas

Cesta na Měsíc

Vedle toho byl i velitelem oddílu kosmonautů, zástupcem velitele centra pro leteckou a kosmickou přípravu a taky poslancem.

„Jak to všechno stíhal, prostě nechápu. Často jsem za nimi jezdila o víkendech. Viděla jsem, jak pozdě chodíval z práce. Pohrál si s holčičkami, než šly v devět večer spát, a pak šel k sobě do pracovny. Když jsme si šli lehnout, u něj se ještě svítilo. Když jsme vstávali, zase se tam už svítilo. Spal pravděpodobně nanejvýš čtyři hodiny denně,“ říká jeho neteř Tamara Filatovová.

Nikdy se prý ale nevzdal představy, že se do vesmíru vydá znovu. „Snil o nových letech do vesmíru. Snil o letu na Měsíc. To byl jeho největší sen.“

Cesty člověka na Měsíc se ale už nedočkal. Jurij Gagarin zahynul v březnu 1968 při cvičném letu. Bylo mu 34 let. Dopis na rozloučenou, který napsal před letem do vesmíru, dostala jeho žena Valentina teprve sedm let po jeho smrti. Znovu se už nikdy nevdala.

Město Gžatsk, kde v mládí žil slavný kosmonaut, přejmenovali po jeho smrti na Gagarin | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas