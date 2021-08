Radio Prague International vysílá již 85 let. Posluchače dokáže do Prahy přilákat třeba z Beninu

Znělková historie stanice Radio Praha není zdlouhavá: Novosvětská, Kupředu levá, Novosvětská.

Anebo podle autorů melodií: Antonín Dvořák, Jan Seidel, Antonín Dvořák.

Takhle na začátky stanice vzpomíná na archivním záznamu redaktor Julo Horváth: „Když jsme začali vysílat v roce 1936, já jsem přišel až potom v 1937, byl z toho velký rozruch v Americe mezi našimi krajany. I cizinci se nám psali a těšili se, že se v éteru objeví nová krátkovlnná stanice s velmi přitažlivým programem.“

Mladý malý demokratický stát mezi Německem a Sovětským svazem potřeboval nástroj proti nacistické a sovětské propagandě. A to bylo Radio Praha.

„Víte, nejkrásnější byly pásma písní s doprovodem orchestru, řekněme 10 až 12 písní, ze kterých každá navazovala jedna na druhou a to zpívali operní umělci – čeští, často i slovenští. Na to jsme dostávali největší ohlasy,“ dodává Horváth.

Za rok 1937 dostalo Radio Praha na 14 tisíc dopisů. Ohlas nebyl vždy jen písemný, jak dokládá jedno archivní svědectví pamětníka: „Jednou přišla do Československého rozhlasu veliká bedna a v ní byla krásná, měkká a nádherně barevná kůže tygra a psaní od posluchače krajana odněkud snad z Bengálska. Děkoval za radost, které mu přináší hlášení ze starého domova.“

Kontakt s posluchači

Úzký kontakt s posluchači v zahraničí si Radio Praha pěstuje pořád – nyní hlavně na internetu, jak potvrzuje šéfredaktorka stanice Klára Stejskalová.

„V loňském roce naše webové stránky radio.cz navštívilo rekordních 7 800 000 lidí a počet zhlédnutí překročil 13 milionů,“ přibližuje.

Na vlnách stanice znělo v minulosti mnoho nejrůznějších jazyků, včetně arabštiny, svahilštiny anebo esperanta.

Aktuálně Radio Praha vysílá v šesti jazycích: anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky a česky. V posledních letech se zaměřuje na podporu krajanských rozhlasových stanic, česká redakce pro některé připravuje pořady a taky českých škol v zahraničí.

Stanice funguje také na sociálních sítích a na YouTube kanálu má kurzy češtiny.

„Máme skupinu skutečně věrných posluchačů, kteří nám dodnes posílají dopisy. Zrovna minulý týden dorazila obálka od posluchače z Rakouska, který nám posílá všechny možné výstřižky o České republice. A dokonce k nám před časem dorazil přímo do rádia posluchač z Beninu, který celé dětství poslouchal naše francouzské vysílání. Díky tomu se zamiloval do Česka a do Prahy až se sem osobně vydal na výlet,“ uzavírá šéfredaktorka stanice Radio Praha.