Hotel na kolech znovu na cestě. 50 let starý přívěs má 30 lůžek, koupelny i chemické WC

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtu se chystá na opravu unikátního hotelu na kolech. Obytný autobusový přívěs Karosa LP 30 byl vyrobený jen v osmi kusech. Dnes se ví o třech a z nich je pojízdný jen jeden. Vysoké Mýto 21:15 12. června 2019

„Vůz s výrobním číslem 7 je renovovaný už řadu let a má ho ČSAD Jihotrans v Českých Budějovicích, a další kousek je v soukromých rukou a ten opravený není,“ řekl Českému rozhlasu Pardubice zástupce ředitele regionálního muzea Vysoké Mýto Martin Štěpán.

Třetí dochovaný kus je v depozitáři vysokomýtského muzea, které by ho také rádo uvedlo do provozuschopného stavu. Poslední desítky let totiž nikam nejezdil a sloužil jako chatka pro ubytování hostů v kempu na Náchodsku. Odtamtud ho také muzejníci do Mýta přivezli.

Chemický záchod byl v 60. letech rarita. Ve voze byly i nádrže na 2000 litrů vody

„Našli jsme výrobní štítek, podle kterého jsme identifikovali, že se jedná o druhý vyrobený kus z téhle série z roku 1967,“ přibližuje Martin Štěpán.

Interiér byl plně vybavený. „Sem se vešlo celkem třicet lidí, nachází se tu dvanáct dvoulůžek a šest jednolůžek. Také tu byly dvě oddělené převlékárny, kousek za tím dvě koupelny a ještě vzadu záchod, ten byl ale přístupný zvenku a celé se to vysunulo. Všichni cestující seděli v autobuse, pak se někde zaparkovalo, vysunulo a zde mohli cestující spát, mohli se umýt a tak dále,“ dodává Štěpán.

Záchod byl chemický a to podle Štěpána byla na druhou polovinu 60. let rarita. Ve voze byly nádrže na 2000 litrů vody.

Na voze jsou původní lišty, dveře, některé části interiéru nebo například kola. Další vnitřní vybavení je ale potřeba doplnit replikami. Zachovalá jsou i některá původní okna, vnitřní osvětlení, nebo třeba ventilátory, které byly u jednotlivých lůžek. Dochovaly se i úchyty pro stan. Vždycky když se někam dojelo, vysunula se i markýza, ve výbavě nechyběly ani židle.

První fáze nákladných oprav začne ještě letos. Podpoří je ministerstvo kultury i Pardubický kraj.