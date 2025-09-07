Vzácná návštěva renesančních panovníků. Na zámku Frýdlant si můžete prohlédnout čtyři unikátní busty
Na hradu a zámku Frýdlant si lidé až do listopadu můžou prohlédnout čtveřici vzácných bust renesančních panovníků. Národní památkový ústav tam připravil výstavu s názvem Vzácná návštěva. Sochy ze vzácného carrarského mramoru historici objevili po mnoha letech.
„Práce začala na soše Markéty Rakouské, která vypadá, že má na sobě až řeholní roucho, to byla ta fascinující socha, ta kvalita, která nás přitáhla,“ popisuje pro Český rozhlas Liberec kurátorka výstavy Šárka Radostová hlavní bustu Markéty Habsburské. Její socha byla popsána v několika dobových materiálech. Řadu let ale nikdo nevěděl, kde je.
„Existuje historický záznam Viděl jsem dvě sochy nebývalé krásy. Ty busty zachycují právě naší vévodkyni, když byla mladá a jejího manžela,“ doplňuje Radostová.
Busty byly řadu let na Sychrově a historici měli za to, že jde o jiné osoby. Domnívali se taky, že patřily Rohanům. Při výzkumu se ale ukázalo, že jde o majetek Clam-Gallasů.
„My jsme se dostali k archiváliím, kde bylo přesně řečeno ‚Odvážím z Hejnic dvě sochy.‘ až nás ta hejnická stopa přivedla na to, že to je vlastně z Aueršperské vily v Hejnicích, kde žila jedna Clam-Gallasovna,“ říká kurátorka.
Z dobových materiálů také historici zjistili, že sochy Markéty a jejího manžela byly v 19. století vystaveny ve frýdlantském hradním muzeu. Společně s nimi ještě socha jejich synovce, habsburského císaře Karla V. a taky socha vévody Viléma V. „Na Frýdlantě jsou od roku 1838,“ doplňuje Šárka Radostová.
Vzácný carrarský mramor
Socha Karla V. má na sobě výraznou rýhu, která je vidět na temeni jeho hlavy. „Myslím, že si umíme představit, jak se tady nějaký divoký muž rozmáchnul obouručním mečem a zatnul do té hlavy, což mohlo vést k pádu, jak předpokládá restaurátor, protože i další části sochy jsou odlomené,“ přibližuje Radostová.
Sochy nechal Národní památkový ústav zrestaurovat na Akademii výtvarných umění v Praze. „Opravdu jsem s nimi strávil kus života,“ říká restaurátor Jan Kracík, který na nich pracoval.
Busty jsou ze vzácného carrarského mramoru. „Jsou zpracovány úplně do nejlepších kvalit toho kamene. To je kus mramoru, který musel být na tu dobu úplně unikátní,“ myslí si Kracík.
Sochy na výstavě doplňují ještě další předměty spojené s panovníky. Lidé mohou vidět například úlomek z rakve Karla V.