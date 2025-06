Vzácné vozy Praga v Národním technickém muzeu v Praze. Výstava představuje i sanitku a pohřební vůz

„Tady máme Pragu Alfa 1926. Alfa byla už v tu dobu auto střední třídy. Je jich dochovaných spousta,“ ukazuje jeden z vozů Arnošt Nezmeškal, vedoucí muzea dopravy Národního technického muzea.

Právě tuto Pragu si jako svou vůbec první v roce 1957 pořídil Emil Příhoda z Prahy, který v průběhu následujících šesti desetiletí vybudoval sbírku devíti desítek automobilů značky Praga.

„Jsou to vozidla z různých ér. Ty Pragovky z 20. let by měl dnešní řidič umět ovládat, tam by neměl být problém. Akorát to má takovou libůstku, že pedál plynu je mezi pedály, takže je v prostředku. Třeba tato Pragovka z roku 1926 má ještě tzv. kulisové řazení, takže tady byste řadil i druhou rukou. V Československu se jezdilo až do května 1939 obráceně, po anglickou.“

Na výstavě jsou k vidění nejen běžná osobní auta, ale třeba i sanitní nebo pohřební vůz. „Emil Příhoda ty auta dost často půjčoval do filmu, takže tato Mignon hrála, jestli se nepletu, v Atentátu. Určitě i v dalších, protože ono sehnat pohřebák je veliký problém. Tady je sanitka Praga Lady. Já si myslím, že by to mohla být nejstarší dochovaná sanitka u nás,“ pokračuje Arnošt Nezmeškal.

Výstavu doplňují dvě prestižní automobilové ceny z období první republiky. Vzácné Pragy si můžete v Národním technickém muzeu prohlédnout do 1. března příštího roku.

S budováním sbírky pomáhala Emilu Příhodovi rodina. Poslechněte si více v reportáži v úvodu textu.