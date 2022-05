Česká Wikipedie slaví dvacet let. Obsah internetové encyklopedie tvoří asi tisícovka dobrovolníků

Přesně před dvaceti lety se v Česku začalo měnit surfování na internetu. 3. května 2002 začala fungovat česká verze internetové encyklopedie s názvem Wikipedie. Od té doby se počet článků v češtině mnohonásobně rozrostl a dnes jich je víc než půl milionu. Často obsahují fotografie, obrázky a někdy také videa a zvukové ukázky. Praha 23:25 3. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Unikátností internetové encyklopedie je to, že do ní články píší sami uživatelé | Zdroj: Wikipedia

Jedním ze správců české Wikipedie je Martin Urbanec. Připomíná, že v roce 2002, kdy česká Wikipedie vznikla, ji nikdo neznal, zatímco dnes ji denně používá velká část obyvatel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o české Wikipedii, která dnes slaví dvacet let

„V roce 2002 se všichni zabývali psaním článků o základních tématech, jako je třeba voda nebo Praha,“ říká k začátkům Urbanec.

Unikátností internetové encyklopedie je to, že do ní články píší sami uživatelé. „Těch aktivních, kteří mají alespoň jednu editaci do měsíce, je na české Wikipedii zhruba tisícovka,“ dodává Urbanec.

Koubský: Divím se, že Kreml Wikipedii jen vyhrožuje. Její zablokování by možná bylo moc i na Rusko Číst článek

Nevýhodou může někdy být právě otevřenost Wikipedie. Pokud jsou o nějakém článku pochybnosti, vše řeší správci. Když někdo napíše článek s úplně nesmyslným textem, může ho správce smazat okamžitě.

„Pokud bychom se bavili o článku, který například podle názorů některých z wikipedistů nesplňuje pravidla encyklopedické významnosti, musíme zahájit diskuzi o smazání,“ vysvětluje Urbanec.

Dále musí člověk vysvětlit, proč si myslí, že článek nesplňuje pravidla. Diskuze o smazání jsou podle Urbance zakládány výjimečně.

‚Je to koníček‘

Nejvyhledávanější témata většinou kopírují aktuální dění, ale patří mezi ně třeba i heslo Česko. To je velmi obsáhlé a na stránce nechybí i hudební ukázka Vltavy od Bedřicha Smetany.

Mezi aktivními wikipedisty jsou studenti i pracující v různých oborech včetně vyučujících na vysokých školách. Například Jitka Erbenová působí na Jihočeské univerzitě a na Wikipedii tvoří články čtrnáct let.

„Je to koníček. Všichni autoři jsou dobrovolníci. Děláme to všichni po pracovní době, ve svém volném čase,“ dodává Erbenová.

Hesel v češtině je na Wikipedii zhruba 503 tisíc. Neustále jsou doplňována a přibývají další.