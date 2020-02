William Sebold dostal do vězení 33 nacistických agentů. Roky vypětí mu ale zničily zdraví

Před 80 lety, v únoru 1940, zahájila americká FBI rozsáhlou zpravodajskou hru, na jejímž konci bylo více než 30 zatčených agentů pracujících pro nacistické Německo. Odsouzeni byli k více než 300 letům vězení. Odhalit skupinu pomohl William Sebold. Portréty Spojené státy americké 17:05 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roky psychického vypětí při práci pro FBI se podepsaly na Seboldově zdraví. | Foto: Federal Bureau of Investigation | Zdroj: Wikimedia Commons | Public domain

V kalendáři byl 8. únor 1940. Do newyorského přístavu dorazila loď z italského Janova. Mezi cestujícími byl i naturalizovaný Američan – původem Němec, který se vracel z pobytu v Německu, kde pracoval a žil u své matky.

V kufru měl aktuální bestseller, knížku To vše a ještě nebe spisovatelky Rachel Fieldové. Ne proto, aby si čtením krátil cestu přes oceán. Majitel knížky William Sebold za pár let vstoupí do dějin mezinárodní špionáže.

Rekrutován nacisty

Sebold (1899-1970) přišel do USA v roce 1922. Za mořem hledal práci, o kterou byla v Německu po válce nouze. Stal se z něj odborník na leteckou mechaniku, pracoval v mnoha továrnách v USA a Jižní Americe. Za matkou se do Německa jel v únoru 1939 podívat už jako občan USA.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Portréty o Williamu Seboldovi

Jenže během pobytu v Německu se stalo cosi nečekaného: Sebold byl navštíven agenty nacistické zpravodajské služby, kteří jej přinutili ke spolupráci. Věděli, že Sebold při získání amerického občanství zatajil svou službu v německé armádě během první světové války. Pohrozili mu, že v případě odmítnutí spolupráce ponese následky zbytek jeho rodiny v Německu.

Sebold souhlasil, nechal se vyškolit na zpravodajce a prošel i kurzem pro ovládání krátkovlnné vysílačky. Tou měl později z USA dodávat nacistům informace. Před odjezdem do New Yorku navštívil ale Sebold americký konzulát v Kolíně a vše sdělil konzulovi. Následovalo rychlé rozhodnutí: Američané Sebolda zapojili do zpravodajské hry, kterou FBI naplánovala.

Zemřel v léčebně

Po příjezdu do USA Sebold s pomocí FBI zahájil činnost fiktivní firmy Diesel Research Company. Spojil se s lidmi, které mu nacisté v Německu doporučili, a FBI mu postavila i „tajnou“ vysílačku. Díky ní odešlo do Německa 300 zpráv, které FBI účelově připravila pro nacisty – a z Německa bylo přijato 200 pokynů pro nacistické agenty v USA.

Sebold se mezitím spojil s Frederickem Duquesnem, který byl hlavou německých agentů za oceánem. Zpravodajskou hru hrála FBI s nacisty dva roky; v druhém pololetí roku 1941 pozatýkala 33 agentů, většinou Američanů německého původu, kteří byli dohromady odsouzeni na téměř 300 let vězení.

FBI Seboldovi změnila identitu, ale roky vypětí se podepsaly na jeho zdravotním stavu: projevila se u něj maniodepresivita, se kterou byl v roce 1965 umístěn do léčebny. Z té už do smrti nevyšel. Jeho případ byl jedním z největších úspěchů FBI před rokem 1945. V pořadu Portréty o něm mluví publicista Karel Pacner.