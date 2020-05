‚Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.‘ Před 80 lety burcoval Winston Churchill národ

Přesně před 80 lety - 13. května 1940 - zazněl v Británii proslov, který se zapsal do historie. Nepronesl ho nikdo jiný, než britský premiér Winston Churchill, který se snažil burcovat veřejnost v době hrozící německé invaze. Projev podle historiků výrazně přispěl k veřejné morálce a také faktu, že Spojené království následně stanulo na straně vítězů. Londýn 10:31 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér za druhé světové války Winston Churchill | Foto: autor neznámý | Zdroj: Wikimedia Commons, Library of Congress | Public domain,©

„Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy. Máme před sebou utrpení toho nejhoršího druhu. Čekají nás měsíce bojů a útrap. Ptáte se, jaká je naše politika? Vést válku na moři, na zemi, i ve vzduchu, se vší silou, kterou nám jen Bůh může dát. Vést válku proti monstrózní tyranii, jaká zatím nebyla v temné historii lidských zločinů překonána. To je naše politika,“ snažil se za druhé světové války Churchill Britům navrátit víru ve vítězství po tom, co se stal premiérem.

V projevu také hlásal, že Británie bude bránit své území za každou cenu, že bude bojovat všude, kde to bude potřeba a nikdy se nevzdá.

Projev byl tak významný proto, že Churchill 13. května 1940 stanul před národem plným strachu a obav z následujícího vývoje.

Země v té době za sebou měla sérii vojenských neúspěchů v Evropě, jedna z velkých potup byla evakuace vojáků z Francie. Bitva o Británii se blížila.

Národ v té době skutečně potřeboval silného politika, který se nebude bát dělat klíčová rozhodnutí a který národ semkne a vrátí lidem víru ve vítězství. To se Churchillovi podařilo a v roli předsedy vlády dovedl Británii až k vítězství ve válce.

Churchillův vítězný projev byl také mimořádně emotivní. 8. května 1945 Churchill k národu prohlásil: „Je to vaše vítězství.“ Dav tehdy Churchilla přerušoval výkřiky: „Ne, to je vaše vítězství!“ Z té slavné chvíle bylo patrné, jak si Churchill, který byl až do začátku druhé světové války považovaný spíš za arogantního politika, získal podporu a obdiv veřejnosti a nesmazatelně se zapsal do historie.

Ostatně nejen do historických knih a učebnic. O tomto politikovi byl natočen i film s názvem Nejtemnější hodina. Film zachycuje okamžiky, kdy musí Churchill učinit zásadní rozhodnutí v dobách hrozící německé invaze. Churchill je v něm vykreslený jako člověk, který se odmítal podřídit tyranii a který byl odhodlaný za svůj národ bojovat tak, jak on sám dovedl - tedy nikoli na poli bitevním, ale na tom politickém.

Zajímavé také je, že Churchill sbírá úspěchy i v moderní době. Například v roce 2002 ho Britové v rozsáhlé anketě označili za nejvýznamnějšího Brita všech dob.