Muž, který podal první informace z dění v Osvětimi. Od popravy odbojáře Witolda Pileckého uplynulo 75 let

Bojoval za svobodu svojí země, po 2. světové válce ho ale zavraždili komunisti. Od popravy polského odbojáře Witolda Pileckého ve čtvrtek uplynulo 75 let. Pilecký se zapsal do historie mimo jiné tím, že se za války nechal dobrovolně zavřít do koncentračního tábora v Osvětimi, aby se svět dozvěděl o hrůzách, které se uvnitř dějí.

