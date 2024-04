Z čeho se skládá klavír a jak vypadá ten nejstarší od značky Petrof. V muzeu provedou historií firmy

Zahrát si na klavír tradiční královéhradecké značky Petrof můžou hudebníci po celém světě už 160 let. Firma Antonína Petrofa vznikla v roce 1864. Dodnes je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců akustických pianin a klavírů. A právě k tomuto výročí vznikla v Národním technickém muzeu výstava, která je přístupná od středy. Praha 6:43 13. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma Antonína Petrofa vznikla v roce 1864 | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

Hrával na něj Rudolf Firkušný, své skladby při něm složil Paul McCartney, Ennio Morricone nebo Billie Eilish. Řeč je o klavírech tradiční české značky Petrof. Firma letos slaví 160 let od svého vzniku.

„K dnešnímu dni bylo vyrobeno pod touto značkou víc než 635 tisíc nástrojů. Firma obchoduje v 65 zemích na pěti kontinentech,“ vyzdvihuje Kristýna Mlatečková z firmy Petrof a v rozhlíží se v Národním technickém muzeu po připravených nástrojích.

Mezi nimi je i historický unikát. „Je to pravděpodobně nejstarší dochovaný klavír značky Petrof. Vyrobený byl v roce 1865, takže můžeme počítat s tím, že ho sestrojil samotný zakladatel firmy Antonín Petrof,“ vyzdvihuje.

Také je tam nástroj Breeze dokončený v letošním roce. „Je zbrusu nový. Zní mnohem lépe. Má anglickou mechaniku, je naladěné, nové. Piano z roku 1865 má ještě vídeňskou mechaniku, nemá ani litinový rám a samozřejmě je rozladěné a po těch letech už v podstatě naladit nejde,“ srovnává Mlatečková.

K vidění je i koncertní klavír Petrof 275. Právě tento model přinesl do klavírnického řemesla několik inovací, některé z nich byly dokonce patentovány.

Unikátní klavír PETROF s barevnými neony | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

Technické dílo

Výstava v Národním technickém muzeu nese název Klavír jako technické dílo.

„Bezesporu každý návštěvník ví, co je to klavír, jak vypadá. Ale nezná celou tu anabázi, jak se klavír vyrábí. A protože je to nesmírně zajímavé technické dílo od prvopočátku, kdy se vyhledávají správné stromy přes výrobu litinové desky, strun a tak dále, tak jsme si řekli ve spolupráci s firmou Petrof, že představíme přesně to, jak se klavír vyrábí,“ vysvětluje ředitel muzea Karel Ksandr.

Kromě samotných nástrojů jsou tak v muzeu vidět nejrůznější součástky, ze kterých se klavíry vyrábí. Každý nástroj se skládá z několika tisíců součástek – od dřeva přes litinový rám, strunný systém, ladicí kolíky až po celý hrací mechanismus.

Pohled do firemní dílny společnosti Petrof, kde vznikají světoznámé klavíry | Foto: Jana Volková

„Když už je klavír nebo pianino skoro hotové, tak jde do takzvané vyhrávací místnosti, kde je vyhrávací stroj. Funguje tak, že jsou na něm takzvané prstíky, a každý z nich zmáčkne každou klávesu tisíckrát. Tím otestuje klavírovou mechaniku, jestli všechno funguje. Celý proces trvá 22 minut,“ připomíná Ksandr.

Antonín Petrof, zakladatel firmy vyrábějící v Hradci Králové klavíry | Zdroj: PETROF, spol. s r.o.

Muzeum k výstavě připravuje taky program pro druhý stupeň základních škol a koncert.

„Součástí výstavy je taky koncert v rámci festivalu Pražské jaro, to bude 20. května zde v budově muzea. Věnován bude historii klavírů a jejich výrobě. Koncert se jmenuje Pianofonia a významní přední čeští interpreti jako třeba Ivo Kahánek budou hrát na jednotlivé části rozloženého klavíru,“ zve ředitel Ksandr.

Výstava klavíru v největším výstavním sále muzea potrvá do konce ledna.

Výroba klavírů Petrof | Foto: PETROF, spol. s r.o.