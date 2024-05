Za vlast bojoval v zahraničním odboji. Pilot Robert Ossendorf popsal svou životní cestu v dopise otci

Francie si za týden připomene přesně 80 let od vylodění spojenců v Normandii. Operace s názvem Overlord přispěla k porážce nacismu a ke konci druhé světové války. Série čtyř reportáží Českého rozhlasu představuje příběh československého pilota Roberta Ossendorfa známého taky jako Robert Osenský, který bojoval v řadách britského královského letectva a před 80 lety byl na západě Francie, kde se zapojil do francouzského odboje. Praha 13:26 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dokument Roberta Ossendorfa vystavený ve Francii | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

První díl ale začneme u Českých Budějovic vyprávěním rodiny bývalého československého pilota.

„On se narodil v roce 1916 ve Všerubech. To byl okres Nýřany. V roce 1939 tohle území zabrali Němci v rámci Sudet. Jeho otec, jako velitel četnické stanice, byl přeložen do Holešova na Moravě,“ vypráví v jihočeské vesničce Libníč Libuše Osenská, která se provdala za syna bývalého československého pilota.

První díl čtyřdílné reportážní série o Robertu Ossendorfovi, který uprchl z Československa a bojoval v řadách britského královského letectva

Robert Ossendorf vystudoval dva roky průmyslové školy a do roku 1936 pracoval v Olomouci jako drogista. V té době taky létal v Hanáckém aeroklubu a později zahájil motorový výcvik díky akci 1000 pilotů republice.

„Začal se tam učit létat. Letecké dovednosti si pak ještě zdokonalil na letišti v Prostějově,“ líčí Osenská.

Robert Ossendorf | Foto: Association Bretonne du Souvenir Aérien 39-45. | Zdroj: archiv

Robert Ossendorf ukončil letecké vojenské učiliště pár měsíců před tím, než do Československa vtrhli nacisté. Po okupaci se rozhodl opustit svou vlast a bojovat v zahraničním odboji. Svou cestu později popsal v dopise, který adresoval otci.

Závazek v cizineckých legiích

„Nevím, zda-li (sic) jsem určen osudem zůstati anebo se vrátiti zpět domů, až bude po válce, a proto píši Tobě, drahý otče, abych Ti aspoň trochu ‚nastínil‘, co jsem dělal těch dlouhých pět let. Doufám, že tento dopis budeš čísti ve zdraví a s uspokojením. Po opuštění domova v červenci 1939 dostal jsem se do Polska. V Polsku jsem se zdržel jenom pár týdnů a odjel z Gdyně do Buloně ve Francii. Jel jsem přepychovou lodí Chrobry. V Polsku jsem se měl velmi špatně. Ve Francii bylo mnohem lépe. Po příjezdu do Francie jsem musel podepsat závazek do cizinecké legie,“ stálo v dopise.

Dopis Roberta Ossendorfa svému otci | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Mezitím vypukla druhá světová válka. Robert Ossendorf se hlásil v jihofrancouzském táboře Agde, kudy prošli i další českoslovenští piloti jako třeba Alois Šiška, ale taky členové komanda, které provedlo atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

„Dělal jsem zkoušky a byl jsem přijat do francouzského letectva. První měsíc byl těžký, pracoval jsem v poddůstojnické jídelně. Pracoval jsem jako výčepní u vína a piva. Pak jsem dělal jako řezník, sekal maso pro jídelní kuchyně. Vše jsem vydržel, byla to opravdu tvrdá cesta k francouzskému pilotnímu odznaku. Dostal jsem se do školy a udělal pilotní výcvik v krásném městě La Rochelle. Tam jsem také poznal ‚slečnu‘ Jolanu, do které jsem se opravdu zamiloval,“ psal v dopise svému otci československý pilot Robert Ossendorf.

Vztah s Jolanou nakonec nedopadl. „Abych nezapomněl na slečnu Jolanu, povím stručně: konec. Chtěla se vdávat, ale já opravdu neměl postavení na manželský život,“ vysvětlil.

Přeškolení na bombardéry

Robert Ossendorf ve svém letounu během druhé světové války | Foto: Association Bretonne du Souvenir Aérien 39-45 | Zdroj: archiv

Robert Ossendorf byl následně převelený na základnu do jihofrancouzského Istres nedaleko Marseille, kde se přeškolil na francouzské bombardéry.

Jak popisuje francouzský historik Jean-Michel Martin, který se příběhem československého letce zabýval dlouhé roky, Robert Ossendorf zůstal v Istres asi čtyři měsíce. Potom se jeho bojová skupina přesunula na sever Afriky.

„Zde jsme vydrželi až do pádu Francie. Z mých 7 kamarádů, kteří byli cvičení zároveň se mnou, jsme zde ve zdraví jenom dva. Ze severní Afriky jsme odjeli (jenom Češi) do Gibraltaru a z Gibraltaru do Anglie,“ napsal také v dopise svému otci československý letec Robert Ossendorf.

V dalším díle se dozvíte, jaké mise plnil v britském královském letectvu a jak byl sestřelen nad Bretaní.