Začalo to rekonstrukcí pivovaru v Jindřichově Hradci. Dělníci při ní ale objevili základy historické varny

„Narazili tady na zachovalé základy, tak jsme se potom rozhodli, že to odkryjeme celé,“ ukazuje Václav Bombala, investiční technik městského úřadu v Jindřichově Hradci, nečekaný objev v zámeckém pivovaru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do rekonstruovaného zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci se podívala Eva Musterová Marvanová

V klenutém sále chodí po odhalené skále, na několika místech jsou ale vidět cihlové kanály odvádějící vodu, v zadní části pak základy historické varny. Na první pohled vypadá jako obdélník vyskládaný z cihel. V minulosti na něm stály otevřené měděné pánve na vaření piva.

Až bude rekonstrukce pivovaru hotová, budou si moct návštěvníci staré základy prohlédnout. Kvůli unikátnímu nálezu město upravilo stavební plány. „Část zůstane odkrytá,“ potvrzuje starosta Michal Kozár z hnutí ANO.

3:06 Barokní zámek Bzí na Českobudějovicku léta chátral, teď se začíná měnit v moderní rekreační resort Číst článek

Pivovar je původně renesanční, varna ale pochází nejspíš z období baroka. Zakreslená je poprvé na plánech z roku 1763. To, že se zachovala, bylo překvapení, které nikdo nečekal. Pivovar totiž prošel několika rekonstrukcemi a sídlil v něm například výrobní podnik Fruta.

„V současné době máme spoustu nových archeologických výzkumů, které nám neustále objevují sladovny a pivovary. Máme desítky nálezů, ale mnoho z nich ve velmi špatném stavu. To, co se objevilo v Jindřichově Hradci, je asi nejzajímavější, co se týká historických varen objevených dosud v českých zemích,“ uvádí Milan Starec z Muzea pivovarnictví.

Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Jindřichově Hradci by měla být hotová do roku 2026. Archeologické nálezy a s nimi spojené úpravy plánovaný termín nijak neohrozí.