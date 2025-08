Žádná zlatá maska, stříbrná rakev ani mumie. Tak proč budí hrobka Thutmose II. takový zájem?

Nejvýznamnější od nálezu hrobky Tutanchamona před víc než sto lety – aspoň tak psala média, jako jsou The Guardian nebo The New York Post, o objevu hrobky faraona Thutmose II. ze začátku roku. Je to přízvisko na místě?

Když se na tento nález podíváme v kontextu Nové říše a potažmo 18. dynastie, pak v zásadě ano. Ale pokud na něj hledíme v širším měřítku, tak to úplně neplatí, protože od doby nálezu hrobky panovníka Tutanchamona, což bylo v roce 1922, se našlo několik královských hrobek. Některé z nich byly dokonce nevykradené, takže se tam našly i úžasné poklady, o kterých se bohužel moc neví.

Ve 20. a 30. letech 20. století pracoval v jednom egyptském městě v deltě, které se nazývá Sán el-Hagar neboli Tanis francouzský egyptolog Pierre Montet. V letech 1939 a 1940 se mu podařilo v místním chrámovém okrsku boha Amona objevit nevykradené hrobky panovníků takzvané třetí přechodné doby panovníků 21. a 22. dynastie. To jsme v období 11. a 10. století před naším letopočtem. Ale bohužel to bylo na prahu druhé světové války nebo už v jejím rámci, takže tento objev zůstává dost upozaděný a moc se o něm neví, byť v těchto hrobkách byly úžasné poklady. Panovníci tam měli, podobně jako Tutanchamon, zlaté masky a někteří z nich byli pohřbeni dokonce ve stříbrných rakvích. Mluvíme o panovnících jako Pasbachaenniut, Amenemope, Šešonk I. Právě někteří z nich byli pohřbeni ve stříbrných rakvích. Musíme si uvědomit, že stříbro bylo ve starém Egyptě mnohem vzácnější než zlato. Bylo dokonce považováno za kosti bohů, zatímco zlato staří Egypťané považovali za maso bohů. Stříbro pro ně bylo mnohem vzácnější, ale i přesto našli v komplikované době třetího přechodného období prostředky pro to, aby tyto panovníky vybavili nejenom stříbrnými rakvemi, ale také stříbrnými nádobami, jsou tam také různá žezla a tak dál. Tyto předměty je v současnosti možné vidět v Egyptském muzeu v Káhiře na náměstí Tahrír. Řekla bych, že to je možná ještě důležitější objev než objev hrobky panovníka Thutmose II.

Tu našel našel britsko-egyptský tým. Kde přesně?

Hrobku nalezli v takzvaném Západním vádí neboli v Západním údolí poblíž Údolí královen. Údolí králů se nachází asi dva kilometry na sever od tohoto místa. V Údolí královen byly pohřbívány královny a princové Nové říše 18. až 20. dynastie. V Západním údolí je několik hrobek a konkrétně tato nese označení Vádí C4. Je to oblast západního břehu Nilu v oblasti dnešního Luxoru.

Jak to probíhalo? Četla jsem, že to trvalo 12 let a že vůbec nehledali tuto hrobku.

Hledání bylo velmi dlouhé a náročné a je tedy úžasné, že se jim nakonec jejich snaha vrátila v podobě královské hrobky. Egyptsko-britský tým odkrýval jednotlivé části údolí, a když pronikli do hrobky, tak si mysleli, že patří královnám. Vůbec nečekali, že by se mohlo jednat o panovníka, ale výzkum pokračoval poměrně dlouho. Tuto hrobku objevili v roce 2022 a majitele identifikovali letos. Do hrobky vede schodiště, které ústí do poměrně dlouhé chodby, je tam ještě další chodba a celkem čtyři komory. V pohřební komoře, kde měl být hlavní pohřeb, našli strop pokrytý hvězdami a také úryvky z knihy Amduat, což byly věci určené pouze panovníkům v rané 18. dynastii.

Četla jsem, že chodbička, kterou se tam dostali, byla opravdu úzká.

Také jsem četla, že měla nějakých 40 až 50 cm. Bylo jistě velmi dobrodružné se tam dostávat, ale zjevně se jim to vyplatilo. Je zajímavé, že v hrobce jako takové toho moc nenašli kromě úlomků travertinových nebo chcete-li alabastrových nádob a keramiky. Ale travertinové nádoby zase hrály zásadní roli také pro identifikaci majitele hrobky.

Jak poznali, komu konkrétně hrobka patřila? Už jsme mluvili o modrém nebi, žlutých hvězdách, textech, podle čehož odhalili, že to byla královská hrobka, nebyla to královna. Ale jak zjistili, komu přesně patřila?

Díky nápisům na fragmentech travertinových nádob. Našli také před hrobkou fragment panovníkovy dřevěné hole. Na něm bylo napsáno trůnní jméno panovníka Thutmose II. Aacheperenre. Díky tomu identifikovali majitele. Panovnická jména se jinak objevují i na stěnách hrobek, což ale v tomto případě neplatilo.

Ale nenašel se tam žádný větší poklad, je to tak?

Bohužel ne kvůli vykradení.

Ani mumie se nenašla. Kde to všechno je?

To je otázka. Britský archeolog Piers Litherland se domnívá, že pohřeb panovníka Thutmose II. byl celkově přenesen do druhé hrobky, kterou jsme zatím neidentifikovali. Zatím tedy jeho hrobka leží neznámo kde. Litherland věří, že tam přenesli jak mumii, tak veškerou část pohřební výbavy. Proč tam pohřeb přenesli? Důvod byl ten, že hrobka leží ve skalní stěně, přes kterou proudil vodopád v době přívalových dešťů, takže hrobka byla několikrát zatopena, a Egypťané se proto rozhodli, že pohřeb panovníka přenesou na jiné místo. Také musíme vzít v úvahu, že některé předměty pohřební výbavy mohly být poničeny záplavovými vodami a bahnem, které s sebou vody nesou. Kdyby se našla druhá hrobka panovníka Thutmose II., tak ani pohřební výbava pravděpodobně nebude kompletní.

Co je ale zajímavé, je mumie. Pravděpodobně máme mumii panovníka Thutmose II. Byla objevena v roce 1881 ve skrýši v Dér el-Bahrí, kde byly nalezeny i další královské mumie. V současnosti je mumie uložena ve sbírkách Národního muzea egyptské civilizace. Tam jsou uloženy ostatky všech panovníků, které máme z těch skrýší dochovány. Litherland se ale domnívá, že mumie, kterou považujeme za mumii Thutmose II., nepatří tomuto panovníkovi. Byla totiž identifikována jako ostatky panovníka Thutmose II. na základě jména, které bylo uvedeno na rakvi, ve které bylo tělo uloženo. A tam bylo Aacheper, což je zkrácená verze trůnního jména, což Litherland považuje za nedostatečný důkaz pro identifikaci těla jako panovníka Thutmose II. To je tedy jedna velká otázka. V zásadě platí, nejenom v egyptské archeologii, že s každým novým objevem přichází čím dál tím více otázek.

Jestli to chápu správně, tak nález, který se letos potvrdil, je první hrobka Thutmose II. Jeho mumie se možná našla už dávno a ještě se čeká na objev konečné hrobky.

Ano, egyptsko-britský tým by měl začínat pracovat v Egyptě někdy v září tohoto roku. Expedice by měla trvat až do února nebo března příštího roku.

To už budou cíleně hledat?

Budou cíleně hledat tuto další hrobku. Tak jim můžeme držet pěsti.

Jak vládnul Thumose II.

Kdo byl faraon Thutmose II.?

Byl čtvrtým panovníkem takzvané 18. dynastie. Vládnul zhruba v 15. století před naším letopočtem. O jeho vládě nic moc nevíme. Víme, že byl synem panovníka Thutmose I., který byl poměrně významný válečník a vybudoval egyptské impérium. Syna, který se stal potom panovníkem Thutmose II., měl s vedlejší manželkou Mutnofret. S hlavní královskou manželkou, která se jmenovala Ahmose, měl dceru, královnu Hatšepsut. Ta se stala manželkou panovníka Thutmose II., po jeho smrti se stala regentkou za svého nevlastního syna Thutmose III., a dokonce sama převzala královský titul a obecně všechny královské insignie a začala sama vystupovat jako faraon.

Říkáte dokonce. Bylo to nezvyklé?

Bylo to velmi nezvyklé. Objevuje se pár žen v egyptské historii, které si, nehezky řečeno, uzurpovaly královskou moc, ale rozhodně to nebylo běžné a nebylo to ani moc v souladu s egyptskou královskou ideologií. Po určité době byla v Egyptě snaha na královnu Hatšepsut zapomenout a ničily se památky, které byly spojovány s jejím jménem, a dokonce není ani uváděná v takzvaných královských seznamech. Bylo to něco, s čím se Egypťané úplně neztotožňovali, alespoň tedy oficiální královská ideologie.

Ale její zádušní chrám v Dér el-Bahrí je stále navštěvovaný.

Přesně tak a je to díky obrovské práci polského týmu, který tam pracuje už velmi dlouhou dobu. Díky tomu máme možnost její úžasný chrám navštěvovat.

Zmiňovala jste, že Thutmose II. nebyl příliš významným panovníkem. Je přece ale jen něco, čím se zapsal do egyptské historie?

Spíš negativně, abych tak řekla. Respektive víme o něm, že moc nestavěl monumentální památky. Nemáme z doby jeho vlády moc monumentů. Nějaké stavební aktivity jsou doložené v Karnaku. Potom víme, že na začátku jeho vlády proběhla vzpoura v Núbii, která byla ale potlačena egyptským vojskem. Je otázka, jestli se panovník Thutmose II. sám účastnil osobně výprav, anebo jestli to byli pouze jeho generálové. Zdravotní stav domnělé mumie spíše vypovídá o tom, že se sám neúčastnil, protože nebyl v úplně dobrém fyzickém stavu. Ale hlavně nevíme, jak dlouho vládnul. Uvádí se buď tři roky, anebo třináct let, což je poměrně velký časový rozdíl. Jsou velmi pádné argumenty pro obě varianty, ale řekla bych, že moderní bádání se spíše kloní k tříleté vládě, i když Litherland spíš k té třináctileté, protože mumie vykazuje známky toho, že panovník zemřel ve třiceti letech, a pravděpodobně nastoupil na trůn v osmnácti. Tam by to odpovídalo, ale je to velká záhada.

Současně se ale odkazuje k mumii, o které nevěří, že to je Thutmose II., jestli to chápu správně.

Přesně tak, je to velmi komplikované.

Už jsme zmiňovaly, co se v hrobce spíš nenašlo, než našlo. Je tedy tento nález významný něčím jiným? Přiblížil něco víc o době, ve které Thutmose II. žil, o zvyklostech, o společnosti?

Určitě. Už jenom umístěním, že jeho hrobka není situovaná v Údolí králů, ale poblíž Údolí královen v Západním údolí. První panovník, který se nechal pohřbít v Údolí králů, byl pravděpodobně Amenhotep I., ale jeho hrobku nemáme. Je ještě alternativa, že byl pohřben na lokalitě Dra Abú el-Naga, což je ještě kousek severněji od Údolí králů, ale jistě tam byl pohřben jeho otec Thutmose I. a zjevně i Thutmose II. si vybral Západní údolí pro svůj pohřeb, respektive jeho architekti. Je otázka, kdo volil umístění hrobky. Také to vypovídá spoustu informací o tom, jak byly hrobky budovány, a o architektuře hrobek rané 18. dynastie, protože v té době došlo k vývoji, co se týče královských hrobek. Původně byly budovány se zahnutou osou a potom se jejich půdorys narovnával. To je velmi zajímavý aspekt. To, že máme královskou hrobku, je samozřejmě velmi významný objev, ale vypovídá to nejenom o panovnících, ale i o dalších lidech, kteří budovali hrobku nebo ji nějakým způsobem projektovali. Jeden takový objev přináší spoustu nových informací, ale, jak jsem zmiňovala, i spoustu dalších otázek.

Egyptské ministerstvo cestovního ruchu napsalo začátkem roku, že nález by mohl změnit moderní chápání starověkého království v kritickém období 15. století před naším letopočtem. Proč toto období označují za kritické? Co by to mohlo osvětlit?

Jednak dobu vlády panovníka Thutmose II., protože o ní nic moc nevíme, navíc on má pověst krutého vládce. V tomto ohledu by nám to mohlo přinést nějaké informace. Zároveň také to, že po něm vládla jeho manželka a nevlastní sestra, královna Hatšepsut, což je, jak jsme se o tom bavili, poměrně nezvyklé a částečně i kritické období.

Jak najít hrobku

Zajímalo by mě, jakým způsobem se místa, jako je faraonova hrobka, hledají. Mám si to představovat tak, že se postupuje například na základě nějakých písemných dokladů nalezených někde jinde, nebo se tam zkrátka kope metr po metru a čeká se, jestli se na něco narazí? Nebo je to náhoda? Případně dá se k hledání využívá i umělá inteligence?

Je to prakticky kombinace všeho, co jste zmínila. V současnosti hrají velkou roli moderní technologie, dálkový průzkum země, geofyzikální metody a další moderní metody. Využívá se stále více umělá inteligence, a to nejenom v archeologii při hledání různých struktur, ale i pro analýzu staroegyptských textů nebo i různých nálezů, artefaktů. Ale samozřejmě je důležitá i lidská práce, která je nenahraditelná, a často i intuice. Ale jsou lokality, kde se kope velmi systematicky, takže jak zmiňujete, metr po metru, dalo by se říct. To jsou hlavně oblasti v Nilském údolí, kde se vytváří čtvercové sítě. Vytyčí se například čtverec 10x10 metrů, rozdělí se do menších čtverců 1x1 metr a to se postupně zkoumá, a tak se postupně odkrývá struktura. Anebo můžou pomoct různé přírodní jevy, jako je déšť. Déšť si úplně nespojujeme s Egyptem, pro nás je to pořád ještě destinace, kam jezdíme za sluncem, ale v Egyptě stále častěji prší. A bylo to tak i v historii, o čemž svědčí hrobka panovníka Thutmose II. Déšť v poušti vám může pomoct vidět struktury, které jsou pod pískem, protože když zaprší, tak vápencové struktury do sebe nasají vlhkost a nádherně vidíte na povrchu pouště obrysy hrobek. Ale je potom důležité hrobku prozkoumat, vykopat, tedy použít takzvané destruktivní metody. Bez toho to bohužel nejde, protože ani se sebelepší moderní metodou nezjistíte, co pod povrchem pouště nebo údolí, nilského bahna vlastně je.

Je pravda, že dnešní expedice, na rozdíl od minulých, se víc zaměřují na výzkum obyčejných obyvatel tehdejší doby, spíš níže postavených lidí, když to tak asi nekorektně řeknu, než na královské hrobky, poklady a podobně, jak to bylo dřív?

Určitě. Protože dřívější archeologie, zejména v Egyptě, měla jiné cíle. Cílila na to naplnit muzea. Takže čím důležitější člen společnosti to byl, tím to bylo lepší. Ale jde to celkově s trendy v historickém bádání, které se orientuje i na ostatní složky společnosti. To se projevuje i v egyptologii.

Co se dozvídáme díky takovým objevům?

Spoustu egyptologických informací. Když to velmi zjednoduším, kdo, kde, jak byl pohřben, ale někdo musel hrobky připravit, postavit, připravit pohřební výbavu. Někdo taky musel zajistit pohřeb zesnulého. Ale kdybychom se podívali na sídliště, jaké tam jsou domy, případně paláce, tak to nám dává vhled do toho, jak lidé žili, i spoustu informací, co se týče řemesel nebo fungování státní správy, náboženství, které prostupovalo staroegyptskou společností v každém jejím aspektu. Ale kromě egyptologických to jsou i přírodovědné informace, protože součástí našich výprav bývají nejenom egyptologové, potažmo archeologové, ale i přírodovědci, bez kterých se neobejdeme pro identifikaci zoologického nebo botanického materiálu. Jezdí s námi i chemici, kteří například analyzují složení barev, malty a tak podobně. To jsou všechno velmi cenné informace a bez multidisciplinární spolupráce bychom se neobešli.

Když se vrátím ke královským hrobkám, kolik takových ještě v Egyptě čeká na své objevení? Byla hrobka faraona Thutmose II. už poslední, nebo je tam stále co hledat?

Pokud přijmeme hypotézu Pierse Litherlanda, že existuje ještě druhá hrobka Thutmose II., tak se máme na co těšit. Potom je tady ještě otázka pohřbu panovníka Amenhotepa I. Tam se uvažuje, jestli skutečně byl pohřben na lokalitě Dra Abú el-Naga, nebo mohl být pohřben někde jinde. Když se vrátím zpět do minulosti, do Staré říše, tak v době 6. dynastie vládnul enigmatický panovník Veserkare a jeho pyramidový komplex se taky zatím nepodařilo identifikovat. To je taky jeden z velkých úkolů egyptské archeologie, identifikovat tento pyramidový komplex. Potom tady jsou takzvaná přechodná období. To jsou období, kdy Egypt nebyl politicky jednotný, moc byla roztříštěna mezi jednotlivé dynastie. Z těchto období ani neznáme všechny panovníky, takže tam je potenciál, že se nějaké další královské hrobky najdou.

Takže práce je tam stále víc než dost.

Velmi.